14 000 км с Geely Tugella: ей бы шины «помясистее»...

Но в целом машина на уровне.

Geely Tugella 2.0T (238 л. с.), А8, Flagship

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Изготовитель — СЗАО «БелДжи», Республика Беларусь

— СЗАО «БелДжи», Республика Беларусь Год выпуска — 2020

— 2020 В эксплуатации «За рулем» — с января 2020 года

— с января 2020 года Пробег на момент отчета — 14 000 км

«Как вам машина?» С тех пор, как в парке «За рулем» появилась Tugella, я отвечаю на этот вопрос ежедневно. Интерес быстро угасает, как только речь заходит о цене — от 2,7 млн рублей. Топовая комплектация Flagship, как у нас, - 2,8 млн. Но и машина, в целом, на уровне.

Пока отметил два основных недостатка.

Первый — размерность колес. В базе 235/50 R19, а у нас 245/45 R20. Для московских гладких дорог сойдет, а вот для региональных нужны шины с большей высотой профиля, «помясистее».

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Второй момент — ликвидность. Сложно спрогнозировать, за сколько продашь такую машину через несколько лет. Есть вероятность, что Tugella потеряет в цене сильнее, чем одноклассники европейских или японских марок.

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