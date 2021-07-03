14 000 км с Geely Tugella: ей бы шины «помясистее»...

Geely Tugella 2.0T (238 л. с.), А8, Flagship
- Изготовитель — СЗАО «БелДжи», Республика Беларусь
- Год выпуска — 2020
- В эксплуатации «За рулем» — с января 2020 года
- Пробег на момент отчета — 14 000 км
«Как вам машина?» С тех пор, как в парке «За рулем» появилась Tugella, я отвечаю на этот вопрос ежедневно. Интерес быстро угасает, как только речь заходит о цене — от 2,7 млн рублей. Топовая комплектация Flagship, как у нас, - 2,8 млн. Но и машина, в целом, на уровне.
Пока отметил два основных недостатка.
Первый — размерность колес. В базе 235/50 R19, а у нас 245/45 R20. Для московских гладких дорог сойдет, а вот для региональных нужны шины с большей высотой профиля, «помясистее».
Второй момент — ликвидность. Сложно спрогнозировать, за сколько продашь такую машину через несколько лет. Есть вероятность, что Tugella потеряет в цене сильнее, чем одноклассники европейских или японских марок.