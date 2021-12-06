Очень большие кроссоверы из Японии против «корейца» - супертест «За рулем»

Помогут ли Тойоте Highlander ее шесть цилиндров и две муфты на задней оси одолеть модернизированную Мазду CX-9 и свежий Hyundai Palisade?

Сколько стоят?

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Palisade мы взяли с самым востребованным дизельным двигателем. Highlander и CX‑9 поставляются только с бензиновыми моторами — выбирать не из чего.

Highlander — самый дорогой. К указанным 4,8 млн рублей за топ-версию дилеры навешивают минимум еще «лимон»! Дилеры Hyundai столько же бессовестно накручивают цены, но дизельный Palisade на круг обходится на полмиллиона дешевле.

Доступнее всех СХ‑9. В топ-исполнении за него просят четыре миллиона, а дилеры Мазды пока держат себя в руках: больше полумиллиона сверху не прибавляют.

Hyundai Palisade

Пришел на смену Grand Santa Fe в 2018 году, а до России добрался в 2020‑м. Единственная модель в сегменте с дизелем. Производят в Калининграде.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый:

3.5 (249 л.с.) — от 3 599 000 ₽

дизельный:

2.2 (200 л.с.) — от 3 549 000 ₽ Mazda CX-9

Первый показ состоялся в 2015 году. Последняя из нескольких модернизаций состоялась весной. Собирают во Владивостоке.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.5 (231 л.с.) — от 3 303 000 ₽ Toyota Highlander

Дебютировал в 2019 году как первый тойотовский кроссовер, построенный на модульной платформе TNGA-K. В отличие от предшественника, салон вмещает восьмерых. Производство — США.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый:

3.5 (249 л.с.) — от 4 154 000 ₽

Комфорт, или Вести с Камчатки

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Большой кроссовер — подходящий транспорт для большой семьи. Японцы говорят, что Highlander стал еще просторнее. Хм, в каком месте? Забрался на «камчатку»: места — впритык! После того как спинка сидений второго ряда установилась на место, я стал напоминать героя картины Эдварда Мунка «Крик». Тесно! Для взрослого человека пребывание здесь — ссылка.

В СХ‑9 особого простора нет, но и сигналов SOS не посылаешь. А наиболее приветливый для самых задних пассажиров — Palisade. В нем не только сидеть уютно, но и проход на галерку наиболее удобный, ведь у нас на тесте версия с двумя раздельными креслами второго ряда, меж которых легко и просто прошмыгнуть назад. Правда, нормально на третьем ряду усядутся только двое. Троим (а сиденье преподносится как трехместное) тесно в плечах.

Mazda CX-9

Сиденья щеголяют памятными оттисками на подголовниках. Регулировки поясничного упора нет, но это не напрягало.

По ширине запас невелик, но для ног места навалом. Боковые сиденья спрофилированы удачно, а вот по центру сидеть неудобно — мешают твердый горб и высокий туннель. Только в Мазде стекла опускаются не до конца. Свой блок управления микроклиматом, трехступенчатый подогрев сидений, два USB-порта, индивидуальная подсветка, шторки на окнах. Третий ряд не шибко просторен, да и сидеть приходится с высоко задранными коленями. К услугам пассажиров: пара USB-разъемов, подсветка на потолке, подстаканники.

Highlander реабилитируется вторым рядом — простор! Даже в «трехсотом» Крузаке места меньше. Но — жесткие подоконники и неопрятные, ничем не прикрытые скобы креплений Isofix. На машине за пять миллионов!

Toyota Highlander

Мягкие сиденья хорошо распределяют нагрузку и фиксируют тело.

Запас для ног — чемпионский! Напольный туннель компактнее, чем в Мазде, но по центру сидеть все равно не хочется — жестко! Крепление для гаджетов — разумная альтернатива дорогим встроенным экранам. У пассажиров — отдельный пульт управления климат-контролем, шторки на окнах, потолочные дефлекторы, индивидуальная подсветка и два порта USB-A. Правда, расположены они на полу — не каждый провод дотянется.

В Палисаде места меньше на пару микрон, а сидеть удобнее. Дело не только в классных раздельных креслах, но и во внимании к мелочам. Например, USB-разъемы здесь встроены в спинки передних сидений — длины провода будет хватать всегда. Есть не только подогрев, но и вентиляция, которой конкуренты предложить не могут. Второй ряд СХ‑9 не так просторен: рослым пассажирам не хватает запаса по высоте, да и ширина салона наименьшая.

Hyundai Palisade

Простенькие с виду сиденья принимают как родного. Но не хватает длины подушки.

Два индивидуальных кресла с подлокотниками и регулировками чудо как удобны. В отличие от конкурентов, предлагается не только подогрев, но и вентиляция. К простору вопросов нет. Сервис на высоте: своя зона «климата», дефлекторы на потолке, индивидуальная подсветка, розетки на 12 и 220 В, два USB-разъема в спинках передних сидений. Плюс кармашки с отделениями для смартфонов. Галерка Палисада — самая просторная. Впрочем, несмотря на три подголовника, нормально усядутся только двое.

Интерьер

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Снаружи Highlander никакой. Кроме птички на радиаторной решетке, и вспомнить нечего. Но в салоне дизайнеры отыгрались по полной: самый интересный интерьер из всех Тойот, что мне попадались!

На полке во всю ширину передней панели поместится несколько смартфонов, салфетки, водичка… Предусмотрен даже лючок для проводов. Неординарно сделан и центральный подлокотник, крышка которого не поднимается, а сдвигается. А до чего притягательно сочетание шоколадно-коричневого пластика и бежевой кожи! Для консервативной Тойоты такая раскованность сродни подвигу.

Mazda CX-9

И не скажешь, что центральный сегмент приборки — это ЖК-панель. Картинка с камер кругового обзора зернистая: даже в «китайцах» изображение четче. HUD-дисплей появился после недавнего обновления.

Цветовая комбинация — шик! Архитектура за шесть лет не устарела. Качество отделки — почти премиальное. Шестиступенчатый автомат оперативен. Но за 4 млн рублей уже напршивается восьмиступенчатая коробка.

Apple CarPlay теперь можно подключить беспроводным способом. Беспроводной зарядник для телефона — еще одна обновка. Маздовская шайба управления медиасистемой не нова — и одна из лучших.

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Но медиасистема — с графикой времен царя Гороха. И на экран трипкомпьютера на панели приборов без слез не взглянешь. Японцы лучше не умеют?

Palisade — лидер по медийным возможностям. Большой десятидюймовый экран с четким изображением и красивым интерфейсом. Есть точка доступа Wi-Fi, возможность подключения по Bluetooth двух гаджетов. А при включении поворотника на панели приборов выводится изображение с боковой камеры.

Многим понравится кнопочный блок управления автоматом, но поверьте: он уступает в удобстве традиционному селектору, особенно на бездорожье.

Toyota Highlander

К приборам вопросов нет, а вот информация на дисплее трипкомпьютера слишком скученная. Картинка с камер, как и в Мазде, - никудышная. Увы, но для Тойоты это норма...

Интерьер оформлен небанально, но сюда просится более крупный экран медиакомплекса. Восьмиступенчатый автомат не слишком расторопен. Взбодрить его можно переходом в спортрежим.

Выбранный режим отображается на панели приборов. Интерфейс старомоден, а отклики на прикосновения должны быть шустрее. Прорезь для проводов — находка интерьерщиков.

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Тестовая Mazda — из юбилейной серии. Бордовая наппа на сиденьях и коврики такого же цвета. Вкупе с черно-белым пластиком передней панели и дверных карт — отпадно! За шесть лет интерьер СХ‑9 не потерял привлекательности и по эргономике не вызывает вопросов.

В 2021 модельном году «девятка» получила подрулевые лепестки, функцию беспроводного Apple CarPlay, индукционный зарядник для смартфонов. Но не хватает современного дисплея медиасистемы. На версиях для Америки ставят десятидюймовый широкоформатный экран высокой четкости, но у нас сохранили верность девятидюймовому, с высокой зернистостью — велика ли экономия?

Hyundai Palisade

Странно, что здесь обычная аналоговая приборка, а не ЖК-панель. Кнопочный блок управления автоматом потребовал привыкания.

Кожа в багровых тонах, выверенное сочетание отделочных материалов, огромный медиаэкран высокой четкости. Только в Палисаде руль греется по всей окружности.

Картинкой с боковых камер на дисплее уже не удивить: есть даже на Крете. Качество изображения на 10-дюймовом экране — вне конкуренции. Яркая, сочная картинка.

Продолжение — на следующей странице.