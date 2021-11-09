Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — журнал За рулем

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Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Массовые бренды на решетках радиатора - вовсе не гарантия доступных цен. Ведь это - большие семейные кроссоверы с тремя рядами сидений. Кто круче - Hyundai Palisade или Toyota Highlander?

Дорогие «народные» марки

Массовые бренды на решетках радиатора — вовсе не гарантия доступных цен. У нас на тесте большие семейные кроссоверы с тремя рядами сидений: Hyundai Palisade и Toyota Highlander.

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Тестовый Hyundai Palisade с 200-сильным дизелем, 8-ступенчатым автоматом и в максимальном исполнении Cosmos стоит 4,2 миллиона рублей. А Toyota Highlander в версии Люкс Safety и единственным возможным двигателем 3.5 литра (249 л.с.) и вовсе «тянет» на 4,7 миллиона рублей! И это — цены из прайса, без дилерских накруток.

Салон: Hyundai выглядит современнее

У Палисада очень качественный и дорогой салон с интересной фактурой. Основные цвета отделки холодные: металл, черная кожа передней панели и серые вставки. В сочетании с отделанными багровой кожей сиденьями смотрится стильно. Посадка хороша — в водительском кресле чувствуешь себя, как в удобной одежде.

Хайлендер не отстает — у него один из самых интересных салонов среди современных моделей Toyota. Такое же добротное качество материалов. Эффектная подборка цветов — светло-бежевая кожа отлично сочетается с пластиком темно-шоколадного цвета.

К эргономике претензий тоже нет. Странно выглядит в машине за пять миллионов лишь медиасистема «из прошлого», с маленькой диагональю экрана и скромным разрешением.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Корейцы никогда не скупились на оснащение и материалы. Современная мультимедиа с огромным экраном, фактурные декоративные вставки.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Интересные цвета отделки оживляют строгий интерьер. Только скромный экран мультимедийной системы портит впечатление.

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Второй ряд и «галерка»: пассажиры выбирают Palisade

Большие паркетники покупают обычно для большой семьи. На втором ряду Тойоты достаточно места во всех измерениях. Сиденья перемещаются как по углу наклона, так и в продольном направлении.

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Правда, забираться на третий ряд неудобно — открывающийся «лаз» при откинутых сиденьях второго ряда небольшой. К тому же взрослому пассажиру на третьем ряду некуда толком поставить ноги. Безболезненно вынести даже непродолжительную поездку тяжело.

В Hyundai Palisade гораздо больше пространства на «галерке». Жаль, нельзя полноценно сравнить удобство на втором ряду: у нас версия с раздельными задними сиденьями (большинство машин идут с общим трехместным «диваном»). Тут можно пересесть на третий ряд, не выходя из машины, — проход есть между креслами. Больше у Палисада и багажник — почти на сто литров.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантИндивидуальные кресла Hyundai с подлокотниками удобны. Есть не только подогрев, но и вентиляция.
Индивидуальные кресла Hyundai с подлокотниками удобны. Есть не только подогрев, но и вентиляция.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантНа втором ряду Палисада есть отдельный климат-контроль, дефлекторы на потолке, индивидуальная подсветка, розетки на 12 и 220 В, два USB-разъема в спинках передних сидений. А еще — карманы с отделениями для смартфонов.
На втором ряду Палисада есть отдельный климат-контроль, дефлекторы на потолке, индивидуальная подсветка, розетки на 12 и 220 В, два USB-разъема в спинках передних сидений. А еще — карманы с отделениями для смартфонов.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантУ Hyundai багажник значительно больше, чем у Тойоты, — 572 литра (по нашей методике замеров).
У Hyundai багажник значительно больше, чем у Тойоты, — 572 литра (по нашей методике замеров).

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантМеста для ног — море! Но пассажиру по центру сидеть неудобно — очень жестко.
Места для ног — море! Но пассажиру по центру сидеть неудобно — очень жестко.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантУ пассажиров второго ряда отдельный климат-контроль, шторки на окнах, потолочные дефлекторы, индивидуальные подсветки. Есть и два выхода USB. Правда, расположены они неудобно, на полу.
У пассажиров второго ряда отдельный климат-контроль, шторки на окнах, потолочные дефлекторы, индивидуальные подсветки. Есть и два выхода USB. Правда, расположены они неудобно, на полу.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантПо нашим замерам, объем багажника Хайлендера составляет 476 литров в пятиместном варианте.
По нашим замерам, объем багажника Хайлендера составляет 476 литров в пятиместном варианте.

Динамика: Toyota разгоняется веселее

Бензиновый V6 3.5 мощностью 249 л.с. не только задорно разгоняет здоровенный Highlander, но и делает это с сочным звуком. Стоит коснуться педали, и Toyota мгновенно начинает разгон с любой скорости. Правда, за это приходится платить большим расходом топлива — в среднем 15 литров на 100 км.

Дизельный Palisade потребляет меньше десяти литров на сотню. Но и динамика у него похуже. Медлительным Palisade не назовешь, но на фоне Тойоты силенок не хватает. Впрочем, у Палисада тоже имеется более мощный бензиновый двигатель с аналогичными показателями — V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 сил (бензиновые версии стоят минимум на 50 000 рублей дороже дизельных). С ним Hyundai не уступит Тойоте.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантВосьмидиапазонный автомат Hyundai не имеет традиционного селектора. Вместо него — кнопки.
Восьмидиапазонный автомат Hyundai не имеет традиционного селектора. Вместо него — кнопки.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантАвтомат Aisin с восемью ступенями умело распоряжается возможностями шестицилиндрового мотора.
Автомат Aisin с восемью ступенями умело распоряжается возможностями шестицилиндрового мотора.

Управляемость: Hyundai интереснее

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Если хотите ездить не только по прямой, лучше выбрать «корейца». Hyundai едет в поворотах точнее и собраннее. У него есть ощущение цельности, чего очень не хватает Тойоте. При резких манёврах появляются задержки в реакциях, большие крены.

Зато на прямой оба кроссовера бесподобны. Они совершенно невосприимчивы ни к колее, ни к ветру. Отличные модели для дальних поездок по ровным дорогам.

На разбитом асфальте оба демонстрируют неплохую плавность хода. Но большого запаса прочности не чувствуется и приходится осторожничать.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантНа прямой дороге Highlander чувствует себя отлично. Только лучше отключить систему удержания в полосе — она работает грубо и «через раз».
На прямой дороге Highlander чувствует себя отлично. Только лучше отключить систему удержания в полосе — она работает грубо и «через раз».

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантДля бездорожья у Тойоты есть несколько внедорожных режимов, меняющих работу акселератора, коробки и электроники.
Для бездорожья у Тойоты есть несколько внедорожных режимов, меняющих работу акселератора, коробки и электроники.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантУ Hyundai посредственная изоляция колесных арок — дорожных шумов больше, чем хотелось бы.
У Hyundai посредственная изоляция колесных арок — дорожных шумов больше, чем хотелось бы.

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 ГрантУ Палисада также есть несколько внедорожных режимов. Но впечатление портит маленький дорожный просвет и низко висящий передний бампер.
У Палисада также есть несколько внедорожных режимов. Но впечатление портит маленький дорожный просвет и низко висящий передний бампер.

Победу «присудят» дилеры

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Palisade и Highlander схожи по ездовым характеристикам, уровню комфорту, оснащенности. Но «кореец» выглядит чуть предпочтительнее «японца». К тому же Hyundai заметно дешевле Тойоты. Впрочем, последнее преимущество существует только на бумаге. Дилеры могут легко уравнять цены, подняв их на миллион-другой. Сколько это будет в Грантах?

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Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Массовые бренды на решетках радиатора — вовсе не гарантия доступных цен. Ведь это — большие семейные кроссоверы с тремя рядами сидений. Кто круче — Hyundai Palisade или Toyota Highlander?

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Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Массовые бренды на решетках радиатора — вовсе не гарантия доступных цен. Ведь это — большие семейные кроссоверы с тремя рядами сидений. Кто круче — Hyundai Palisade или Toyota Highlander?

Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291455Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291453Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291448Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291449Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291457Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291456Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291458Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291450Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291451Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291452Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291454Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291447Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291461Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291463Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291460Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант — фото 1291462Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант
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