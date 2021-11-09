Тест «народных» кроссоверов, которые стоят как 15 Грант

Массовые бренды на решетках радиатора - вовсе не гарантия доступных цен. Ведь это - большие семейные кроссоверы с тремя рядами сидений. Кто круче - Hyundai Palisade или Toyota Highlander?

Дорогие «народные» марки

Массовые бренды на решетках радиатора — вовсе не гарантия доступных цен. У нас на тесте большие семейные кроссоверы с тремя рядами сидений: Hyundai Palisade и Toyota Highlander.

Тестовый Hyundai Palisade с 200-сильным дизелем, 8-ступенчатым автоматом и в максимальном исполнении Cosmos стоит 4,2 миллиона рублей. А Toyota Highlander в версии Люкс Safety и единственным возможным двигателем 3.5 литра (249 л.с.) и вовсе «тянет» на 4,7 миллиона рублей! И это — цены из прайса, без дилерских накруток.

Салон: Hyundai выглядит современнее

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У Палисада очень качественный и дорогой салон с интересной фактурой. Основные цвета отделки холодные: металл, черная кожа передней панели и серые вставки. В сочетании с отделанными багровой кожей сиденьями смотрится стильно. Посадка хороша — в водительском кресле чувствуешь себя, как в удобной одежде.

Хайлендер не отстает — у него один из самых интересных салонов среди современных моделей Toyota. Такое же добротное качество материалов. Эффектная подборка цветов — светло-бежевая кожа отлично сочетается с пластиком темно-шоколадного цвета.

К эргономике претензий тоже нет. Странно выглядит в машине за пять миллионов лишь медиасистема «из прошлого», с маленькой диагональю экрана и скромным разрешением.

Корейцы никогда не скупились на оснащение и материалы. Современная мультимедиа с огромным экраном, фактурные декоративные вставки.

Интересные цвета отделки оживляют строгий интерьер. Только скромный экран мультимедийной системы портит впечатление.

Второй ряд и «галерка»: пассажиры выбирают Palisade

Большие паркетники покупают обычно для большой семьи. На втором ряду Тойоты достаточно места во всех измерениях. Сиденья перемещаются как по углу наклона, так и в продольном направлении.

Правда, забираться на третий ряд неудобно — открывающийся «лаз» при откинутых сиденьях второго ряда небольшой. К тому же взрослому пассажиру на третьем ряду некуда толком поставить ноги. Безболезненно вынести даже непродолжительную поездку тяжело.

В Hyundai Palisade гораздо больше пространства на «галерке». Жаль, нельзя полноценно сравнить удобство на втором ряду: у нас версия с раздельными задними сиденьями (большинство машин идут с общим трехместным «диваном»). Тут можно пересесть на третий ряд, не выходя из машины, — проход есть между креслами. Больше у Палисада и багажник — почти на сто литров.

Индивидуальные кресла Hyundai с подлокотниками удобны. Есть не только подогрев, но и вентиляция. На втором ряду Палисада есть отдельный климат-контроль, дефлекторы на потолке, индивидуальная подсветка, розетки на 12 и 220 В, два USB-разъема в спинках передних сидений. А еще — карманы с отделениями для смартфонов. У Hyundai багажник значительно больше, чем у Тойоты, — 572 литра (по нашей методике замеров).

Места для ног — море! Но пассажиру по центру сидеть неудобно — очень жестко. У пассажиров второго ряда отдельный климат-контроль, шторки на окнах, потолочные дефлекторы, индивидуальные подсветки. Есть и два выхода USB. Правда, расположены они неудобно, на полу. По нашим замерам, объем багажника Хайлендера составляет 476 литров в пятиместном варианте.

Динамика: Toyota разгоняется веселее

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Бензиновый V6 3.5 мощностью 249 л.с. не только задорно разгоняет здоровенный Highlander, но и делает это с сочным звуком. Стоит коснуться педали, и Toyota мгновенно начинает разгон с любой скорости. Правда, за это приходится платить большим расходом топлива — в среднем 15 литров на 100 км.

Дизельный Palisade потребляет меньше десяти литров на сотню. Но и динамика у него похуже. Медлительным Palisade не назовешь, но на фоне Тойоты силенок не хватает. Впрочем, у Палисада тоже имеется более мощный бензиновый двигатель с аналогичными показателями — V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 сил (бензиновые версии стоят минимум на 50 000 рублей дороже дизельных). С ним Hyundai не уступит Тойоте.

Восьмидиапазонный автомат Hyundai не имеет традиционного селектора. Вместо него — кнопки. Автомат Aisin с восемью ступенями умело распоряжается возможностями шестицилиндрового мотора.

Управляемость: Hyundai интереснее

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Если хотите ездить не только по прямой, лучше выбрать «корейца». Hyundai едет в поворотах точнее и собраннее. У него есть ощущение цельности, чего очень не хватает Тойоте. При резких манёврах появляются задержки в реакциях, большие крены.

Зато на прямой оба кроссовера бесподобны. Они совершенно невосприимчивы ни к колее, ни к ветру. Отличные модели для дальних поездок по ровным дорогам.

На разбитом асфальте оба демонстрируют неплохую плавность хода. Но большого запаса прочности не чувствуется и приходится осторожничать.

На прямой дороге Highlander чувствует себя отлично. Только лучше отключить систему удержания в полосе — она работает грубо и «через раз». Для бездорожья у Тойоты есть несколько внедорожных режимов, меняющих работу акселератора, коробки и электроники.

У Hyundai посредственная изоляция колесных арок — дорожных шумов больше, чем хотелось бы. У Палисада также есть несколько внедорожных режимов. Но впечатление портит маленький дорожный просвет и низко висящий передний бампер.

Победу «присудят» дилеры

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Palisade и Highlander схожи по ездовым характеристикам, уровню комфорту, оснащенности. Но «кореец» выглядит чуть предпочтительнее «японца». К тому же Hyundai заметно дешевле Тойоты. Впрочем, последнее преимущество существует только на бумаге. Дилеры могут легко уравнять цены, подняв их на миллион-другой. Сколько это будет в Грантах?

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