Почему с этого кроссовера отрывали эмблемы? Ответ плюс еще 5 особенностей

Exeed - люксовый бренд компании Chery. А кроссовер TXL - первая модель этой марки, которая стала продаваться у нас. У обновленной версии кроссовера мы нашли несколько любопытных «фишек».

В прошлом году этот автомобиль дебютировал под именем Cheryexeed TXL — язык сломаешь, пока выговоришь. Да и смотрелась длинная, похожая на алфавит надпись на передке странно. Поэтому многие владельцы ее просто отрывали.

Китайцам тогда не удалось зарегистрировать бренд Exeed из-за другой модели — Kia Xceed. Пишется по-разному, но звучит абсолютно одинаково. После обновления кроссовер вернул себе первоначально задуманное имя.

1. Эффектно светится

Одну из интересных черт Exeed TXL можно заметить еще на подходе к автомобилю. Эмблема Exeed «подмигивает», приветствуя владельца. А при запуске двигателя буквы горят вместе с ходовыми огнями — смотрится оригинально и привлекательно.

Буквы эффектно смотрятся в темное время суток, когда загораются вместе с ходовыми огнями.

2. Салон — ослепительный (в прямом смысле слова)

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Внутри — мир солнечных зайчиков и отражений. Нижняя спица руля с хромом отражает солнечные лучи и направляет их прямо в глаза водителю — неудобно, да и небезопасно.

Похожая особенность и у большого экрана на передней панели (он объединяет в себе виртуальную приборную панель и дисплей медиасистемы). Комбинация приборов отражается в окне водительской двери, а медиа — в ветровом стекле. Вдобавок экран сам по себе сильно бликует — в солнечную погоду на нем тяжело что-то разобрать.

И сенсорная панель климат-контроля в дневное время тоже напоминает зеркало.

Вот так экран мультимедиа отражается в ветровом стекле с наступлением темноты. Приборная панель бликует, даже когда машина стоит в тени.

3. Оснащен лучше конкурентов

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Соразмерные Skoda Kodiaq или Hyundai Santa Fe за те же три миллиона рублей (с учетом дилерских накруток) оснащены скромнее. У Эксида в максимальном исполнении Flagship сиденья отделаны натуральной кожей приятной выделки и дополнены вентиляцией. Есть панорамная крыша, неплохая акустика Sony, полный набор обогревов и электропривод багажника.

Хорош и набор ассистентов движения, вроде активного круиз-контроля и системы удержания в полосе. Близкие по цене конкуренты о таком списке оборудования могут лишь мечтать.

Качество сборки и материалов интерьера выше, чем у многих соперников из Европы и Азии.

4. Ест много, везет мало

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Силовой агрегат у Exeed TXL один. Двигатель объемом 1,6 литра с турбонаддувом выдает 186 л.с. В паре с ним работает семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Теоретически такой тандем должен давать хорошее ускорение, но на практике его нет. Отчасти это связано с массой — в снаряженном состоянии Exeed TXL весит 1800 кг. (Для сравнения: Skoda Kodiaq на 100 кг легче.)

Большая масса сказывается и на расходе топлива. TXL на трассе еле укладывается в 10 литров, а в среднем потребляет больше 13 л/100 км.

Еще одна проблема: максимально допустимая масса Эксида — всего 2100 кг. Увезет либо 300 кг груза, либо четверых пассажиров средней комплекции (по 75 кг каждый) без багажа. Конкуренты вроде Skoda Kodiaq или Hyundai Santa Fe способны взять на борт больше 600 килограммов.

Объем бака у Эксида немаленький — 55 литров. Но из-за повышенного «аппетита» запас хода получается скромным.

5. Продают без накруток (почти)

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Exeed TXL позиционируется как премиальный кроссовер. Поэтому и цена на него соответствующая — от 2 699 900 рублей. Топовый вариант стоит три миллиона рублей — как Skoda Kodiaq или Hyundai Santa Feв гораздо более скромных комплектациях. Но в конечном итоге Exeed TXL обойдется дешевле конкурентов. Дилеры продают китайские автомобили почти без накруток и без лишних допов, в отличие от европейских, корейских и тем более японских марок.

Так что если щедрое оснащение для вас важнее того, как автомобиль едет и сколько он расходует, то Exeed TXL — отличный вариант.

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