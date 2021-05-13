Tiggo 8 Pro — это, фактически, рестайлинговый Tiggo 8, который продается у нас уже год.
А главное «железное» отличие в том, что на 8 Pro ставят не только двухлитровый 170‑сильный мотор в паре с вариатором, но и турбодвигатель 1.6T-GDI (непосредственный впрыск, 186 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатым роботом Getrag.
Гарантия — 7 лет или 200 тысяч км пробега
Однако есть нюансы.
Опустим традиционные обязательства по своевременному ТО, использованию оригинальных запчастей и так далее. Вам дадут от ворот поворот, если вы эксплуатировали машину «вне дорог общего пользования, на пересеченной местности, в полях, в лесах, в условиях бездорожья (глубокая вода, глубокий снег, грязь, песок и т. п.)». А ведь мы говорим о кроссовере!
Более того: семилетняя гарантия дается только на турбомотор 1.6 и робот Getrag. На двигатель 2.0 и вариатор, а также на сквозную коррозию кузова — пять лет при пробеге не более 150 тысяч км. На прочие агрегаты — и того меньше. На турбокомпрессор, масляный насос, блок управления двигателем, стеклоподъемники, климат-контроль, электроусилитель руля — три года или 40 000 км. На нейтрализатор, рулевой механизм, амортизаторы, пыльник и прочие РТИ — два года или 40 000 км. На свечи, аккумулятор, тормозные колодки, зеркала и стекла — три месяца.
Как едет?
Силовой агрегат 1.6 + робот — в точности как на «премиальном» кроссовере CheryExeed TXL. Двигатель задушен в начальной фазе (трогаешься как на Жигулях), но через мгновение — пушечное ускорение! Мы не смогли достичь заявленных 8,9 секунды до 100 км/ч, но в десятку уложиться можно. И не это главное: мотор тащит, как зверь, на высоких скоростях! Обгоны — на раз. Высоких нагрузок он тоже не боится.
Средний расход топлива великоват: 11,5 л/100 км. Но на трассе можно уложиться в 7,3 литра, если ехать плавно и не быстрее 100 км/ч. Оба мотора адаптированы под 92‑й бензин. Мы не рисковали и заливали только 95‑й — для мотора с такой степенью форсировки это правильно.
Семиступенчатый робот Getrag с двумя мокрыми сцеплениями переключается гладко и своевременно, разве что пауза на старте подзатянута.
Акустический комфорт? Мотор голосит сдержанно, дорожные шумы приглушены, а ветер начинает посвистывать лишь после 100 км/ч. А на холостых оборотах силен зуд на полу и сиденьях.
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ПРО МОТОР
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Двигатель 1.6 TGDI SQRF4J16 снабжен двойной системой изменения фаз газораспределения и непосредственным впрыском топлива (давление 200 бар). У него полые распредвалы и интегрированный во впускной коллектор интеркулер. Отвечает эконормам Евро‑5 (в Китае — Евро‑6). Разрешено заливать бензин АИ‑92.
Внешняя скоростная характеристика двигателя 1.6 TGDI SQRF4J16
Что с управляемостью?
Если вы привыкли к тойотовской плавности хода, Tiggo 8 Pro — не ваш автомобиль. Подвеска дробит даже на слегка щербатой дороге, а на более серьезных неровностях откровенно трясет. Чуть что — сразу удар. Очень похоже на Kodiaq.
Управляемость так себе. Машина стабильна на прямой, но в повороты заныривает не шибко активно, а при переборе со скоростью слишком явно вываливается наружу. На разбитой дороге машина всё время приплясывает, рулю недостает информативности. А в асфальтовых колеях Tiggo 8 Pro мечется, как рыба в нерест. Для России такая настройка шасси не годится.
Привод — только передний. Так, проехать по грунтовке до дачи. Шаг влево, шаг вправо — забуксовал. Одним только клиренсом (190 мм) сыт не будешь.
Семь мест
В отличие от соперников, Tiggo 8 Pro бывает только семиместным. Третий ряд — разве что для детей дотинэйджерского возраста. А вот на втором ряду — раздолье. Но сидеть неудобно: подушка короткая, бедра висят в воздухе.
Передние кресла тоже специфические. Даже при моей субтильности валики боковой поддержки стоят слишком узко. Предусмотрены электроприводы и память. Но память странная: запрограммировать «свою» настройку не смог, как ни старался. Пришел главный редактор: «Да ты просто не умеешь!» Ага, у него тоже не получилось.
Салон выглядит шикарно. Мягкий пластик украшен нитяной прострочкой, хороши вставки под сатинированный алюминий, неплохо подобраны цветовые решения.
Странности? Есть
Например, руль греется по всему ободу, а у передних сидений обогреваются только подушки — как так? На топ-версии Tiggo 8 Pro — три экрана. Но два из них полупустые — это виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и нелепым цифровым тахометром и дисплей медиасистемы того же размера.
Третий экран (8 дюймов) вживлен в нижней части центральной консоли и отвечает за двухзонный климат-контроль. Графика приятная, проблем с регулировками нет, но и здесь нюансы: например, направить воздух одновременно на стекло, в лицо и в ноги нельзя — можно выбрать не больше двух направлений.
Неплохо бы избавиться от салонного зеркала с диоптриями — оно дает картинку меньше обыкновенной. А вот боковые зеркала хороши: большие и не искажают действительность.
Цены и комплектации
Два миллиона за переднеприводный Tiggo 8 Pro 2.0 с вариатором — это дорого. Даже с учетом наличия кругового обзора, кожаной отделки и обогрева всего и вся.
Машина с мотором 1.6 и роботом дороже на 200 тысяч. Хотя если сдать старую машину в трейд-ин и поучаствовать в программе «Семейный автомобиль», можно получить от Chery скидку на эти же 200 тысяч.
За топ-версию мотором 1.6 и роботом (панорамная крыша, беспроводная зарядка телефона, амбиентная подсветка и много чего еще) надо к двум миллионам добавить уже 350 тысяч. Но если поиграть в трейд-ин + «Семейный автомобиль», то доплатить придется всего 80 тысяч.
CheryExeed TXL еще дороже, однако за пять месяцев китайцы продали 500 машин — берут! И на Tiggo 8 Pro найдется покупатель: вместительный салон, хорошее оснащение.
Чего не хватает
Только полного привода. И он будет — такие машины появятся в конце года. Но за полный привод, как вы понимаете, тоже придется доплатить.
|Дизайн, богатая отделка
|Едет без лоска, нет полного привода
Chery Tiggo 8 Pro
- Длина / ширина/ высота / база 4722 / 1860 / 1705 / 2710 мм
- Объем багажника 193–2101 л
- Снаряженная / полная масса 1640 / 2143 кг
- Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт / 186 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Максимальная скорость 185 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 8,9 с
- Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 51 л
- Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,6 / 6,2 / 7,0 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
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