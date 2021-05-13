Chery Tiggo 8 Pro — это 186 сил, робот, богатая отделка и семилетняя гарантия. Но кое-чего не хватает.

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Tiggo 8 Pro — это, фактически, рестайлинговый Tiggo 8, который продается у нас уже год.

А главное «железное» отличие в том, что на 8 Pro ставят не только двухлитровый 170‑сильный мотор в паре с вариатором, но и турбодвигатель ­1.6T-GDI (непосредственный впрыск, 186 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатым роботом Getrag.

Гарантия — 7 лет или 200 тысяч км пробега

Однако есть нюансы.

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Опустим традиционные обязательства по своевременному ТО, использованию оригинальных запчастей и так далее. Вам дадут от ворот поворот, если вы эксплуатировали машину «вне дорог общего пользования, на пересеченной местности, в полях, в лесах, в условиях бездорожья (глубокая вода, глубокий снег, грязь, песок и т. п.)». А ведь мы говорим о кроссовере!

Более того: семилетняя гарантия дается только на турбомотор 1.6 и робот Getrag. На двигатель 2.0 и вариатор, а также на сквозную коррозию кузова — пять лет при пробеге не более 150 тысяч км. На прочие агрегаты — и того меньше. На турбокомпрессор, масляный насос, блок управления двигателем, стеклоподъемники, климат-контроль, электроусилитель руля — три года или 40 000 км. На нейтрализатор, рулевой механизм, амортизаторы, пыльник и прочие РТИ — два года или 40 000 км. На свечи, аккумулятор, тормозные колодки, зеркала и стекла — три месяца.

Как едет?

Силовой агрегат 1.6 + робот — в точности как на «премиальном» кроссовере CheryExeed TXL. Двигатель задушен в начальной фазе (трогаешься как на Жигулях), но через мгновение — пушечное ускорение! Мы не смогли достичь заявленных 8,9 секунды до 100 км/ч, но в десятку уложиться можно. И не это главное: мотор тащит, как зверь, на высоких скоростях ! Обгоны — на раз. Высоких нагрузок он тоже не боится.

Средний расход топлива великоват: 11,5 л/100 км. Но на трассе можно уложиться в 7,3 литра, если ехать плавно и не быстрее 100 км/ч. Оба мотора адаптированы под 92‑й бензин. Мы не рисковали и заливали только 95‑й — для мотора с такой степенью форсировки это правильно.

Семиступенчатый робот Getrag с двумя мокрыми сцеплениями переключается гладко и своевременно, разве что пауза на старте подзатянута.

Акустический комфорт? Мотор голосит сдержанно, дорожные шумы приглушены, а ветер начинает посвистывать лишь после 100 км/ч. А на холостых оборотах силен зуд на полу и сиденьях.

ПРО МОТОР Материалы по теме Новые китайские турбомоторы: стал известен их ресурс Двигатель 1.6 TGDI SQRF4J16 снабжен двойной системой изменения фаз газораспределения и непосредственным впрыском топлива (давление 200 бар). У него полые распредвалы и интегрированный во впускной коллектор интеркулер. Отвечает эконормам Евро‑5 (в Китае — Евро‑6). Разрешено заливать бензин АИ‑92. Внешняя скоростная характеристика двигателя 1.6 TGDI SQRF4J16

Что с управляемостью?

Если вы привыкли к тойотовской плавности хода, Tiggo 8 Pro — не ваш автомобиль. Подвеска дробит даже на слегка щербатой дороге, а на более серьезных неровностях откровенно трясет. Чуть что — сразу удар. Очень похоже на Kodiaq.

Управляемость так себе. Машина стабильна на прямой, но в повороты заныривает не шибко активно, а при переборе со скоростью слишком явно вываливается наружу. На разбитой дороге машина всё время приплясывает, рулю недостает информативности. А в асфальтовых колеях Tiggo 8 Pro мечется, как рыба в нерест. Для России такая настройка шасси не годится.

Привод — только передний. Так, проехать по грунтовке до дачи. Шаг влево, шаг вправо — забуксовал. Одним только клиренсом (190 мм) сыт не будешь.

Семь мест

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В отличие от соперников, Tiggo 8 Pro бывает только семиместным. Третий ряд — разве что для детей дотинэйджерского возраста. А вот на втором ряду — раздолье. Но сидеть неудобно: подушка короткая, бедра висят в воздухе.

Передние кресла тоже специфические. Даже при моей субтильности валики боковой поддержки стоят слишком узко. Предусмотрены электроприводы и память. Но память странная: запрограммировать «свою» настройку не смог, как ни старался. Пришел главный редактор: «Да ты просто не умеешь!» Ага, у него тоже не получилось.

Виртуальная приборка Tiggo 8 Pro напоминает взгляд совы. Дисплей большой, информации мало. Ракурс автомобиля на экране зависит от того, с какой стороны включен поворотник. Высоту подъема пятой двери можно регулировать.

Интерьер современен, к качеству отделки вопросов не возникает, хотя это вариация на тему базового Tiggo 8.

Салон выглядит шикарно. Мягкий пластик украшен нитяной прострочкой, хороши вставки под сатинированный алюминий, неплохо подобраны цветовые решения.

Странности? Есть

Например, руль греется по всему ободу, а у передних сидений обогреваются только подушки — как так? На топ-версии Tiggo 8 Pro — три экрана. Но два из них полупустые — это виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и нелепым цифровым тахометром и дисплей медиасистемы того же размера.

Третий экран (8 дюймов) вживлен в нижней части центральной консоли и отвечает за двухзонный климат-контроль. Графика приятная, проблем с регулировками нет, но и здесь нюансы: например, направить воздух одновременно на стекло, в лицо и в ноги нельзя — можно выбрать не больше двух направлений.

Неплохо бы избавиться от салонного зеркала с диоптриями — оно дает картинку меньше обыкновенной. А вот боковые зеркала хороши: большие и не искажают действительность.

Поделенный в соотношении 60:40 второй ряд просторен даже для рослых пассажиров. Сиденья установлены на салазках, можно менять угол наклона спинок. Есть двухступенчатый обогрев, подлокотник и USB-разъем. На третий ряд можно попасть только с правой части машины. Проход узкий — не каждый протиснется. Места для коленей пассажирам среднего роста хватает, но запас по высоте ­маловат. С разложенными задними сиденьями места для багажа почти не остается. В подполе — органайзер, а запаска закреплена под днищем.

Цены и комплектации

Два миллиона за переднеприводный Tiggo 8 Pro 2.0 с вариатором — это дорого. Даже с учетом наличия кругового обзора, кожаной отделки и обогрева всего и вся.

Машина с мотором 1.6 и роботом дороже на 200 тысяч. Хотя если сдать старую машину в трейд-ин и поучаствовать в программе «Семейный автомобиль», можно получить от Chery скидку на эти же 200 тысяч.

За топ-версию мотором 1.6 и роботом (панорамная крыша, беспроводная зарядка телефона, амбиентная подсветка и много чего еще) надо к двум миллионам добавить уже 350 тысяч. Но если поиграть в трейд-ин + «Семейный автомобиль», то доплатить придется всего 80 тысяч.

CheryExeed TXL еще дороже, однако за пять месяцев китайцы продали 500 машин — берут! И на Tiggo 8 Pro найдется покупатель: вместительный салон, хорошее оснащение.

Чего не хватает

Только полного привода. И он будет — такие машины появятся в конце года. Но за полный привод, как вы понимаете, тоже ­придется доплатить.

Дизайн, богатая отделка Едет без лоска, нет полного привода

Chery Tiggo 8 Pro

Длина / ширина/ высота / база 4722 / 1860 / 1705 / 2710 мм

4722 / 1860 / 1705 / 2710 мм Объем багажника 193–2101 л

193–2101 л Снаряженная / полная масса 1640 / 2143 кг

1640 / 2143 кг Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт / 186 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, R4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт / 186 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Разгон 0–100 км/ч 8,9 с

8,9 с Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 51 л

АИ‑92, АИ‑95 / 51 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,6 / 6,2 / 7,0 л / 100 км

8,6 / 6,2 / 7,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

Chery Tiggo 8 Pro

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