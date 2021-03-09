Самый доступный стоит меньше двух миллионов рублей.

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Хочется, чтобы и симпатичный, и вместительный (всех на дачу — одним рейсом!), и клиренс такой, чтобы не опасаться зацепить днищем. В идеале — еще полный привод и мотор помощнее. Все это возможно.

В продаже есть неплохой спектр моделей по этим запросам. В большинстве случаев придется потратить больше 2 млн рублей, но мы же говорим о некоем почти идеальном семейном авто... Хотя и тут будет место компромиссам — начнем с относительно недорогих вариантов.

Самые доступные

Chery Tiggo 8

Марка Chery только готовится к выводу на российский рынок полноприводных машин, и на сегодня даже флагманский Tiggo 8 — переднеприводный. Двигатели — бензиновые 147 и 170 л.с, коробки передач — робот и вариатор. Габаритная длина — далеко не рекордные 4700 мм.

Но зато семь мест здесь во всех комплектациях, кроме базовой (у нее — пять), а еще тем, что даже в простых версиях будет большинство премиальных функций: бесключевой доступ, запуск с кнопки и дистанционно, открытие багажника без рук, камера 360°, два парктроника, электронная приборная панель, двухзонный климат. Мультимедийка — пока без интеграции со смартфонами. Компромиссный вариант? Зато за, в общем, сравнительно небольшие (с альтернативами) деньги — за семиместные Tiggo 8 просят от 1 829 900 до 1 909 900 рублей.

Skoda Kodiaq

Это еще один компромисс, ведь для Кадьяка третий ряд сидений — это опция внутри «Семейного пакета-II», в который также входят трехзонный климат-контроль, двойной пол багажника, докатка вместо полноценной запаски, комплект инструментов и домкрат. Пакет доступен за 97 900 рублей — при условии, что вы уже взяли «Семейный пакет-I» за 39 900 (держатель для планшета, розетка 230В, USB-C (зарядка и передача данных) спереди, USB-C сзади, складной столик на спинках передних сидений, задние подголовники, солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, корзина для мусора в двери, детский замок, тонировка задних стекол.

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Оба пакета доступны для двух верхних комплектаций (то есть кроме базовой) — Ambition за 2 061 000 рублей и Style за 2 312 000 рублей без учета цены пакетов. В первом случае это будет моноприводный 125-сильный автомобиль на МКП. Во втором — тоже монопривод, но уже 150 л.с. и DSG. Оснащение за эти суммы полагается достойное, но вот простора сзади ждать не стоит — габаритная длина Kodiaq составляет 4697 мм.

GAC GS8

GAC GS8 — второй китайский автомобиль в нашей подборке, более продвинутый, но и более дорогой. Он только семиместный, габаритная длина 4836 мм; по двигателям есть выбор — 190 или 201 л.с. (оба бензиновые, на автомате), а привод может быть передним или полным.

Обязательные вещи, вроде камеры заднего вида и электроскладывания зеркал — на месте. Но и тут нашлось место компромиссам: в базе, при многозонном «климате», круиз-контроле, двух парктрониках, бесключевом доступе, запуске с кнопки и хорошем зимнем пакете — тканевый салон и сравнительно простая аудиосистема. Впрочем, разбег от базы до топ-версии большой, в него помещается много опций: от 2 098 000 до 2 718 000 рублей.

Относительно доступные

Hyundai Santa Fe

Более-менее полноценный «входной билет» в сегмент семиместных кроссов — это как раз Santa Fe. У него третий ряд не опция, а один из основных вариантов, правда, только для нескольких дорогих комплектаций. Двигатели — бензиновые, 188 и 249 л.с., и дизель 200 л.с.; все с автоматом. Привод только полный. И, несмотря на все же скромные по меркам сегмента габариты (от носа до хвоста всего 4770 мм), «кореец» компенсирует дефицит длины хорошим списком оснащения.

Пусть климат-контроль здесь простой, зато в любой семиместной версии будет система автоматической парковки, а еще — круиз-контроль, запуск с кнопки, бесключевой доступ, охлаждаемый бардачок, мультимедиа с навигацией, кожаный салон с обогревом передних сидений. Цена семиместных версий — от 2 659 000 до 3 099 000 рублей.

Kia Sorento

У Соренто, как и у собрата Санта Фе, семиместные варианты являются прерогативой более дорогих версий, их тут всего пара — Prestige и Premium. Привод в этих вариантах будет полным. Двигатели — бензиновый 180 л.с. (старший 300-сильный у нас пока не предлагают) и дизель 200 л.с. Коробки — автомат или робот. Sorento несколько крупнее соплатформенника — длина составляет 4810 мм.

И минимальное оснащение в семиместном варианте — уже почти без оговорок: доступ без ключа, запуск с кнопки и дистанционно, открывание багажника без рук, круиз-контроль, обогрев руля, кожаный салон, два парктроника, мультимедиа с навигацией, беспроводная зарядка. Цена семиместных версий — от 2 799 900 до 3 149 900 рублей.

Mazda CX-9

Салон CX-9 бывает только семиместным, привод — всегда полный, а коробка передач — только автомат. Единственный двигатель — хорошо знакомый бензиновый на 231 л.с. Мазда — представитель другой философии, нежели вышеописанные корейские и китайские машины: она крупнее (габаритная длина — 5075 мм), но по оснащению не так «упакована»: стоит упомянуть разве что круиз-контроль, двухзонный климат, мультимедиа с Android Auto (навигация — за доплату), светодиодные фары...

Впрочем, встречаются и интересные моменты: салон тканевый, но есть обогрев задних сидений — кому-то именно такое вложение покажется правильным. Хотя это в любом случае уже планка «выше 3 млн»: CX-9 стоит от 3 028 000 до 3 703 000 рублей.

Hyundai Palisade

Теперь у Hyundai есть еще один кроссовер, Palisade, с тремя рядами сидений, помимо Santa Fe. И это совсем другое дело: свежий дизайн, длина вплотную под пять метров (4980 мм), а салон может быть 7- или 8-местным. Оснащение в базовой версии: многозонный климат, доступ без ключа, запуск с кнопки, круиз-контроль, подрулевые лепестки, два парктроника, комбинированная отделка салона, обогрев руля и двух рядов сидений, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.

Знакомые по Санта Фе моторы — бензиновый 249 л.с. и дизельный 200 л.с. — и автомат в сочетании с полным приводом. Цены: от 3 349 000 до 4 029 000 рублей.

Toyota Highlander

Ближайший конкурент Палисейда — как раз Хайлендер. Похожие размеры (габаритная длина машины — 4966 мм), бензиновый мотор 249 л.с., АКП, полный привод... Правда, 8-местного исполнения нет, все Хайлендеры 7-местные... И обогрева второго ряда сидений в базовой версии тут не будет, придется брать вторую (топовую).

В остальном же — почти полный люкс с начальной комплектации: многозонный климат, доступ без ключа, запуск с кнопки, салон из искусственной кожи, обогрев руля, круиз-контроль, два парктроника, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, полностью светодиодная оптика... Цены — от 3 861 000 до 4 464 000 рублей.

Дорого... очень!

Volvo XC90

Длина машины — 4950 мм, близко к предыдущим вариантам, но класс уже иной: если вы ждали момента перехода к премиуму, то это именно он. У семиместного Volvo XC90 (бывают и пятиместные) уже в начальной версии есть адаптивный круиз-контроль, активный усилитель руля, двухзонный климат, электронная приборная панель, электропривод зеркал и крышки багажника, кожаный салон, память сиденья водителя (пассажирского — опция), премиальная медиасистема с голосовым управлением.

Но вот обогрев задних сидений — уже за доплату, равно как и система контроля слепых зон, проекция на лобовое и пневмоподвеска. Моторы: бензиновые от 249 до 320 л.с., а также дизель на 235 л.с. Автоматическая трансмиссия осуществляет привод на все колеса. Цены семиместных версий — от 4 920 000 до 7 119 000 рублей.

BMW X7

«Икс-седьмой» делит платформу с BMW X5 и, по сути, является его семиместным вариантом. У него широкая линейка двигателей: бензиновые 340–530 л.с. и дизельные 249–400 л.с., только автоматическая полноприводная трансмиссия и богатое оснащение в начальной версии: адаптивный усилитель руля, кожаный салон, панорамная крыша, запуск с кнопки, многозонный климат, круиз-контроль, парктроники, электропривод двери багажника, мультимедиа с навигацией и голосовым управлением.

За доплату доступны вентиляция и массаж на передних креслах, проекция на лобовое, доводчики дверей, адаптивный «круиз», система автопарковки и многое другое. Но и цена... — от 7 400 000 до 11 320 000 рублей.

Кому что

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В обозримом будущем стоит ожидать как минимум еще троих новичков, причем тоже из различных ценовых ниш: JAC S7, Tiggo 8 Pro и Nissan Pathfinder.

И неслучайно два новичка из трех — китайские. К машинам из Поднебесной уже можно присматриваться: качество подняли, комплектации — очень упакованные. Однако «корейцы» по ездовым повадкам, да и по оснащению, на полшага впереди — правда, они и дороже.

Kodiaq с третьим рядом сидений 7-местным можно назвать лишь формально, Mazda CX-9 просторна, но может огорчить сравнительно скромным оснащением... В премиальном сегменте с этим проблем нет, но, по нынешним российским ценам, такие семейные автомобили у нас — практически штучный товар.

Фото: «За рулем» и компании-производители