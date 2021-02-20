Официальных цен пока нет, но по прогнозам — не дороже 1,9 млн рублей.

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Российское представительство Chery подтвердило скорый дебют флагманского кроссовера Tiggo 8 Pro — это произойдет в марте. Примечательно, что модель Tiggo 8 (без дополнения в названии) также останется в линейке.

Дизайн кроссовера разработал Стив Юм, ранее работавший на General Motors, Ford, Hyundai и Buick. Особо притягательными моментами должны стать объемная фактура решетки радиатора и архитектура LED-фар с двойными «сверкающими лезвиями» ходовых огней, динамическими указателями поворотов и функцией подсветки поворота противотуманками. Колесные диски — 18"; по задумке, их рисунок должен напоминать наконечники стрел арбалетов.

В длину Tiggo 8 Pro стал на 22 мм крупнее Tiggo 8, достигнув 4722 мм, но недотянув до Hyundai Santa Fe (4770 мм). По сравнению с корейской машиной скромнее и колесная база — 2710 мм против 2765. А вот дорожный просвет — сравнимый: у Tiggo 8 Pro он равен 190 мм, у Hyundai Santa Fe — 185.

Подвеской на китайской новинке (МакФерсон спереди и независимая многорычажка сзади) в Chery занимались совместно с инженерами Lotus Engineering.

Цены пока неофициальные и ориентировочные: от 1 730 000 (примерно на этом уровне сейчас заканчивается прайс «обычного» Tiggo 8) и до 1 850 000 рублей.

Информация о силовом агрегате пока не раскрывается, но, по предварительным данным, под капотом у Tiggo 8 Pro окажется новый 186-сильный турбомотор 1.6Т, работающий в паре с роботом DCT.

А еще Tiggo 8 Pro может стать первым Chery с полным приводом.

Фото: Chery