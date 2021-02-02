Скоро в России: кроссоверы Chery станут полноприводными

Первым версию 4х4 обретет перспективный Tiggo 8 Pro.

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В ближайшем будущем у кроссоверов Chery наконец-то появятся полноприводные версии, и первой такой моделью станет Tiggo 8 Plus ожидающийся в России, пишет ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на собственный источник в КНР. Вероятно, к нам эту модель — и в передне- и в полноприводной ипостасях — привезут под именем Tiggo 8 Pro.

До настоящего момента все Chery были переднеприводными, если не считать кроссовер премиального суббренда — Cheryexeed TXL. Теперь же и у головного бренда будет чем козырять перед конкурентами по сегменту: полноприводный Tiggo 8 Pro получит 2-литровый бензиновый турбомотор с выдающимися характеристиками — 254 л.с. и 390 Нм. А добавить в гамму полный привод позволила новая платформа: дело в том, что Tiggo 8 Pro — не чета просто «восьмерке», это принципиально новая машина, базирующаяся на архитектуре T1X, разработанной совместно с Jaguar Land Rover.

Помимо преимущества полного привода, она позволяет делать автомобили более просторными. А применяемость — весьма широкая; на ее базе можно строить автомобили с колесной базой от 2 560 до 2 800 мм и с дорожным просветом от 145 до 190 мм. Это значит, что в будущем привод на все колеса могут получить и более компактные модели — например, новый Tiggo 4.

Тем временем, в России ожидается не только кроссовер Tiggo 8 Pro, но и седан Arrizo 5 с ценой меньше миллиона рублей.

Фото: Chery