Построенный на новой платформе внедорожник предлагается по цене от 3 688 000 до 4 304 000 рублей.

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В основе нового Хайлендера лежит платформа TNGA, сделавшая его более комфортным на ходу. Кузов машины получился более широким и длинным, а центр тяжести снизился. Теперь длина внедорожника достигает практически пяти метров (4966 мм). На 60 мм больше стала и колесная база, растянувшись на 2890 мм.

Новинка оснащается атмосферным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. Его система VVT-iW позволяет дополнительно снижать расход топлива при частичных нагрузках. Кстати, работает мотор на 92-м бензине. В паре с двигателем предлагается 8-ступенчатый адаптивный автомат.

Систем полного привода — две на выбор. Комплектация «Престиж» оснащается обновленной системой подключаемого полного привода Dynamic Torque Control AWD System, а «Люкс Safety» — новой системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя отдельными муфтами для каждого колеса задней оси.

В базовой комплектации «Престиж» новый Highlander идет со светодиодной оптикой, передними и задними парктрониками с функцией автоматического торможения, 7-дюймовой цифровой панелью приборов и 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, а зимний пакет включает в себя дополнительный электрический отопитель для задних пассажиров.

В топовой комплектации «Люкс Safety» добавляется кожаный салон, двойные шумоизолирующие передние стекла, двухсекционная панорамная крыша, проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема JBL с 11 динамиками, расширенный зимний пакет, а также 20-дюймовые легкосплавные диски.

Новый Toyota Highlander оснащается противоугонным идентификатором T-Mark, благодаря которому можно быстро получить все сведения об автомобиле и его деталях.

Также Toyota принимает заказы на обновленные Fortuner и Hilux.

Фото: Toyota