Какие кроссоверы мы выбирали в июле: топ-5

Интерес к кроссоверам и внедорожникам у россиян по-прежнему не ослабевает — из 25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в июле 12 составили машины этого сегмента рынка.

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Безусловным лидером сегмента SUV остается Creta, очень сильно оторвавшаяся от ближайших соперников как по итогам июля, так и по результатам 7 месяцев года. В июле было продано 7122 автомобиля этой модели, что на 32% больше, чем за алогичный период 2019 года. На втором месте Kia Sportage — 3750 шт., или + 5%. VW Tiguan разошелся тиражом 3336 штук, это на 18% больше, чем в прошлом году. На четвертом месте Toyota RAV4 — продажи этого кроссовера оказались хуже, чем в июле прошлого года, но все равно довольно внушительные — 3311 шт. (-1,5%). Отметим, что по итогам 7 месяцев этот кроссовер занял вторую строчку рейтинга. Замыкает пятерку лидеров июля Renault Duster с результатом 2916 штук (+8%).

В ведущую десятку попали Lada 4x4 (2697 шт.), Skoda Karoq (2515 шт.), Nissan Qashqai (2157 шт.), Mazda CX—5 (2015 шт.) и Renault Kaptur (1774 шт).

В топ-25 самых популярных автомобилей российского рынка всех сегментов также вошли Nissan X—Trail — 1769 шт., и Skoda Kodiaq — 1631 шт.

На российском рынке скоро обещают представить второе поколение кроссовера Renault Duster. Но точную дату пока не называют.

Фото: «За рулем»