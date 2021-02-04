Hyundai Palisade: 3 плюса, 2 прокола и много места для детей

Платформа у этой большой машины — не столь современная, как у Сонаты и обновленного «обычного» Santa Fe. Большинство агрегатов досталось по наследству от Grand Santa Fe.

Впрочем, неновая платформа не мешает: большой кроссовер три года отлично продается в США и Корее. В одних Штатах Палисадов за 2020 год было продано 82 тысячи — больше, чем у нас Крет.

Кто понял жизнь — тот не спешит

Мощное преимущество Палисада — дизельный мотор 2.2. Основные конкуренты: Toyota Highlander, Volkswagen Teramont, Mazda CX—9 дизелей лишены. Однако большому двухтонному Палисаду двухсот лошадиных сил не хватает. Даже на пустой машине любой загородный обгон требует расчета и смелости. Что будет, если загрузить кроссовер семью пассажирами в придачу к водителю?..

Верхняя секция включает в себя ДХО и поворотники. Фары как таковые — внизу. В них по две секции ближнего света и по одной дальнего. Противотуманок и омывателей нет. Последних особенно не хватает, ведь расположены фары низко.

С бензиновой V—образной «шестеркой» ситуация получше — без малого 250 л.с. дают какой-никакой запас динамики, хотя и это не спорт. Зато, в отличие от дизеля, нет вибрации на холостом ходу, да и расход топлива не настолько больше: 11–11,5 л/100 км бензина АИ-92 против 9 л/100 км дизтоплива в одинаковом темпе езды по шоссе. При разнице в 50 тысяч рублей за V6 этот мотор куда лучше соответствует духу американского «круизера», просторного и комфортного.

Подробный видеообзор Hyundai Palisade смотрите в нашем новом видео на Youtube-канале по этой ссылке.

Семеро по лавкам

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Передним пассажирам машина не кажется совсем уж большой, поскольку их теснит высокий тоннель, называемый в Hyundai «премиальной» чертой. Зато на втором ряду раздолье и все ожидаемые от машины за такие деньги «фишки». И даже больше: для топ-версии Cosmos можно заказать два индивидуальных задних кресла вместо «банкетки»! У них будет редкая даже для машин такой цены вентиляция и всё то же обилие регулировок, как у цельного сиденья. Однако во всех версиях сидишь на втором ряду высоковато, а обивка сидений не самая мягкая.

Зато крепления Isofix разнесены широко: между серединами тех скоб, что ближе к центру, я намерил 52 см. То есть между двумя детскими креслами поместится некрупный пассажир. А еще одно можно поставить на третий ряд! Правда, только слева, со стороны дороги. Сама «галерка» только формально трехместная — больше двух взрослых там не поместится, и то лишь если потеснить пассажиров второго ряда, сдвинув их вперед. Как часто бывает в таких машинах, сидишь строго на пятой точке — так далеко не уедешь.

Здорово, что, несмотря на семь мест, есть полноразмерная запаска на литом диске.

Отделка хороша всем, кроме пластикового «дерева» топ-версии Cosmos. На первом ряду — обилие мягких и красивых материалов. Основное хранилище для мелочей — ящик в тоннеле с хлипкими выдвижными подстаканниками.

Тишина и покой

По дороге любой Palisade — что дизельный, что бензиновый — скорее плывет, нежели едет. Рулится мягко, хотя и не так отстраненно, как рамные внедорожники. Крупные колеса (на 18 или 20 дюймов) и пружинная подвеска благородно перекатывают через ямы и кочки, приятно покачивая на ровной трассе. Только что-то среднее, типа волнистого, но не выщербленного асфальта, вызывает излишнее количество вертикальных колебаний. А к тишине в салоне не подкопаться вплоть до 130–140 км/ч, когда появляется голосок ветра у зеркал. До этого рубежа обилие шумоизоляции и многослойные передние стекла (лобовое и боковые) делают свое дело.

Водителю тоже хорошо. Сиденье у него средней жесткости, со слабовыраженной, но и не нужной здесь боковой поддержкой. Даже в топ-версии за 3,8 млн рублей нет регулировки поясничного подпора по высоте, а рулевую колонку приходится двигать вручную. Зато с эргономикой порядок, классические приборы и несложный проекционный дисплей внятны, а медиасистема интуитивно понятна в управлении.

Однако архаичные каркасные дворники размазывают грязь… Однако ограничителя скорости нет: в городе он куда удобнее активного круиз-контроля, пусть тот и работает адекватно.

Бросай якорь

Там, где дорожного покрытия нет, Palisade идет не шибко смело. Клиренс в 203 мм и стальная защита силового агрегата расслаблять не должны. По рельефу, где надо и не надо, скребет низкий фартук под передним бампером, а в снежной целине «якорит» подвешенная в заднем свесе запаска. Уповать можно лишь на электронику, в любом из трех внедорожных режимов логично (хоть и в разной степени) подтормаживающую буксующие колеса. Можно выбраться даже из диагонального вывешивания — если не постесняться продавить напольную педаль газа в пол.

Понятно, что ради пары тысяч машин в год серьезной адаптацией к российским условиям Hyundai заниматься не будет — даже несмотря на локальную калининградскую сборку. Поэтому у Палисада ни за какие деньги не будет обогрева лобового стекла, дистанционного пуска или омывателя камеры заднего вида. Но есть прикрытые дверьми пороги и обогревы руля да задних сидений.

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Не быстрый, совсем не драйверский, умеренно проходимый — но гостеприимный и комфортный получился автомобиль. Для небедной семьи с тремя-четырьмя детьми годится. Почти все конкуренты дороже: базовая Toyota Highlander стоит как топовый Palisade — 3,8 млн рублей. Правда, чтобы отдать такие деньги за машину марки, которая известна Солярисами и Кретами, нужно обладать некоторой смелостью.

Номинант Гран-при «За рулем»



К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Hyundai Palisade — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!