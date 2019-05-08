Большой кроссовер Mazda: все обновления и цены

В футболе самый эффектный удар — в девятку. Запущенный в верхний угол мяч вратари вытаскивают редко. Но и попасть туда — задача не из самых легких. Вот и Mazda пристреливалась не один год.
Первое поколение «девятки» CX‑9 в России не пошло. На какое-то время японцы даже остановили продажи. Вторая машина вышла интереснее, однако радикально укрепить рыночные позиции не смогла: в 2018 году в России было продано 1700 штук, а это лишь 3,6% сегмента. Что предлагает обновленный CX‑9?
«Mazda хороша, но нужно поработать над плавностью хода и шумоизоляцией». Никогда прежде себя не цитировал, но сейчас подходящий случай для того, чтобы вспомнить сравнительный тест четырех кроссоверов с участием CX‑9. Тогда он занял второе место, уступив лидеру (им стала Toyota Highlander) в комфорте. Проведи мы этот тест сейчас, отставания не было бы!
Я качу из Мурманска в Апатиты по трассе «Кола» на условно разрешенных 110 км/ч и наслаждаюсь тишиной. Улицу словно «выключили», только шипованные шины цокают. Не зря японцы увеличили толщину изоляционных материалов на потолке и дверных панелях, уложили на полу дополнительное ковровое покрытие.
Пожалуй, самое яркое приобретение — вариант отделки коричневой наппой.
Профиль передних сидений прежний. Единственное новшество — появление вентиляции.
Во втором ряду просторно. Есть обогрев сидений и отдельный пульт управления микроклиматом. Из нового — переоформленные задники передних кресел и более удобный центральный подлокотник.
Лучше и плавность хода — благодаря установленным в верхнюю часть амортизаторов пружинам отбоя и внедренным в задние стойки полиуретановым втулкам. На гребенке и ухабах больше нет чрезмерной тряски — даже на 20‑дюймовых колесах с низкопрофильными шинами. Разве что ям с острыми кромками Mazda не жалует. Ну а кто их любит?
За Полярным кругом зима долго не заканчивается. Вроде катишь по сухому чистому асфальту, и тут — бац! — снежная круговерть с порывистым ветром. Идущую передо мной легковушку чуть не сдуло с дороги, а Mazda катит как ни в чем не бывало. И прежде грех было жаловаться на управляемость и стабильность на прямой, но передние ступицы с новыми подшипниками и поворотными кулаками улучшили и без того быстрые реакции на повороты руля.
По динамике СХ‑9 поинтереснее одноклассников с атмосферными моторами 3.5 V6. «Турбочетверка» 2.5 мощностью 231 л.с. хороша тем, что предельная тяга 420 Н·м доступна уже при 2000 об/мин. Напористые ускорения при полном отсутствии турбозаминок и задержек в переключениях шестиступенчатой гидромеханики — такой характер по мне! При этом мотор не отличается чревоугодием. Средний расход 12,5 л/100 км весьма скромен для большой и тяжелой машины.
Где Mazda не блещет, так это на бездорожье. И полный привод есть, и клиренс достаточный (220 мм), но заблокировать муфту привода задних колес нельзя, а длинный клюв переднего бампера ограничивает угол въезда невеликими 19,5°.
На скромном с виду холмике раздался неприятный скрежет. Бампер? Он! К счастью, цел. И номерной знак не сорвало. Японцы могли бы перекроить бампер, но не поменяли ничего. Фары, радиаторная решетка, кузовщина — всё прежнее. Модернизированный СХ‑9 можно опознать лишь по четырем глазкáм камер кругового обзора — прежде видеосуфлер был только на корме.
В салоне новостей больше: приборка с 7-дюймовым экраном (спидометр теперь виртуальный), безрамочное салонное зеркало и вентиляция передних сидений. Самое ценное приобретение — мультимедиасистема с долгожданной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Это первая Mazda в России с такой функцией. Систему удержания в полосе или активный круиз-контроль японцы так и не установили.
В общем, под старой оберткой скрывается более вкусная начинка. Да и цена «входной» модификации послаще — 2 795 000 рублей вместо прежних 2 848 000. На сей раз удар в девятку Мазде удался.
|Быстр, красив и статен
|Нет современных водительских ассистентов
КТО КОНКУРЕНТЫ?
|
|
Длина / ширина / высота / база, мм
|
Двигатели
|
Цена, ₽
|
Ford Explorer
|
5019 / 1988 / 1788 / 2860
|
3,5 л, 249 л.с.
|
от 2 889 000
|
Infiniti QX60
|
5093 / 1960 / 1742 / 2900
|
3,5 л, 262 л.с.
|
от 2 820 000
|
Kia Sorento Prime
|
4800 / 1890 / 1690 / 2780
|
2,4 л, 188 л.с.
|
от 2 004 900
|
Toyota Highlander
|
4890 / 1925 / 1770 / 2790
|
3,5 л, 249 л.с.
|
от 3 501 000
|
Volkswagen Teramont
|
5036 / 1989 / 1769 / 2979
|
2,0 л, 220 л.с.
|
от 2 949 000
Mazda CX-9
Длина / ширина / высота / база 5075 / 1969 / 1747 / 2930 мм
Объем багажника 810 л
Снаряженная / полная масса 1926 / 2500 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 170 кВт / 231 л.с. при 5000 об/мин; 420 Н·м при 2000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с
Максимальная скорость 210 км/ч
Топливо / запас топлива АИ-95 / 74 л
Трансмиссия полный привод; А6
Фото: Юрий Тимкин и Mazda
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