Большой кроссовер Mazda: все обновления и цены

Модернизированный СХ‑9 можно опознать лишь по четырем глазкáм камер кругового обзора — главные изменения скрыты от глаз. «За рулем» протестировал обновленную «девятку» и выяснил, насколько хорошо японцы проделали работу над ошибками.

В футболе самый эффектный удар — в девятку. Запущенный в верхний угол мяч вратари вытаскивают редко. Но и попасть туда — задача не из самых легких. Вот и Mazda пристреливалась не один год.

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Первое поколение «девятки» CX‑9 в России не пошло. На какое-то время японцы даже остановили продажи. Вторая машина вышла интереснее, однако радикально укрепить рыночные позиции не смогла: в 2018 году в России было продано 1700 штук, а это лишь 3,6% сегмента. Что предлагает обновленный CX‑9?

«Mazda хороша, но нужно поработать над плавностью хода и шумоизоляцией». Никогда прежде себя не цитировал, но сейчас подходящий случай для того, чтобы вспомнить сравнительный тест четырех кроссоверов с участием CX‑9. Тогда он занял второе место, уступив лидеру (им стала Toyota Highlander) в комфорте. Проведи мы этот тест сейчас, отставания не было бы!

Я качу из Мурманска в Апатиты по трассе «Кола» на условно разрешенных 110 км/ч и наслаждаюсь тишиной. Улицу словно «выключили», только шипованные шины цокают. Не зря японцы увеличили толщину изоляционных материалов на потолке и дверных панелях, уложили на полу дополнительное ковровое ­покрытие.

Пожалуй, самое яркое приобретение — вариант отделки коричневой наппой.

Профиль передних сидений прежний. Единственное новшество — появление вентиляции.

Во втором ряду просторно. Есть обогрев сидений и отдельный пульт управления микроклиматом. Из нового — переоформленные задники передних кресел и более удобный центральный подлокотник.



Лучше и плавность хода — благодаря установленным в верхнюю часть амортизаторов пружинам отбоя и внедренным в задние стойки полиуретановым втулкам. На гребенке и ухабах больше нет чрезмерной тряски — даже на 20‑дюймовых колесах с низкопрофильными шинами. Разве что ям с острыми кромками Mazda не жалует. Ну а кто их любит?

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За Полярным кругом зима долго не заканчивается. Вроде катишь по сухому чистому асфальту, и тут — бац! — снежная круговерть с порывистым ветром. Идущую передо мной легковушку чуть не сдуло с дороги, а Mazda катит как ни в чем не бывало. И прежде грех было жаловаться на управляемость и стабильность на прямой, но передние ступицы с новыми подшипниками и поворотными кулаками улучшили и без того быстрые реакции на повороты руля.

По динамике СХ‑9 поинтереснее одноклассников с атмосферными моторами 3.5 V6. «Турбочетверка» 2.5 мощностью 231 л.с. хороша тем, что предельная тяга 420 Н·м доступна уже при 2000 об/мин. Напористые ускорения при полном отсутствии турбозаминок и задержек в переключениях шестиступенчатой гидромеханики — такой характер по мне! При этом мотор не отличается чрево­угодием. Средний расход 12,5 л/100 км весьма скромен для большой и тяжелой машины.

Где Mazda не блещет, так это на бездорожье. И полный привод есть, и клиренс достаточный (220 мм), но заблокировать муфту привода задних колес нельзя, а длинный клюв переднего бампера ограничивает угол въезда невеликими 19,5°.

В богатых версиях панель приборов щеголяет семидюймовым экраном — таким же, что и в обновленной маздовской «шестерке».

Картинка с камер кругового обзора далека от идеала — четкости не хватает.

Варианты подачи изображения системой кругового обзора.

На скромном с виду холмике раздался неприятный скрежет. Бампер? Он! К счастью, цел. И номерной знак не сорвало. Японцы могли бы перекроить бампер, но не поменяли ничего. Фары, ради­аторная решетка, кузовщина — всё прежнее. Модернизированный СХ‑9 можно опознать лишь по четырем глазкáм камер кругового обзора — прежде видеосуфлер был только на корме.

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В салоне новостей больше: приборка с 7-дюймовым экраном (спидометр теперь виртуальный), безрамочное салонное зеркало и вентиляция передних сидений. Самое ценное приобретение — мультимедиасистема с долгожданной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Это первая Mazda в России с такой функцией. Систему удержания в полосе или активный круиз-контроль японцы так и не установили.

В общем, под старой оберткой скрывается более вкусная начинка. Да и цена «входной» модификации послаще — 2 795 000 рублей вместо прежних 2 848 000. На сей раз удар в девятку Мазде удался.