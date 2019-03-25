Mazda CX-9 2019: все небольшие изменения

Самый крупный кроссовер Mazda вышел на наш рынок полтора года назад, однако за этот короткий период японцы успели провести модернизацию. ЗР в числе первых выяснил, что поменялось в автомобиле.

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Повод: знакомство с обновленным флагманом Mazda.

Место действия: Мурманск и окрестности.

Впечатления. Бесполезно искать изменения снаружи — их нет. А вот новшества в салоне сразу бросаются в глаза. Здесь новая панель приборов с 7-дюймовым цветным экраном, сиденья с функцией вентиляции (раньше был только обогрев), а также доведенная до современных стандартов мультимедийная система — она получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, выбор цвета отделки салона теперь не ограничивается черным и белым — цветовую гамму дополнил импозантный ярко-коричневый колер.

Обновленный Mazda CX-9

В салоне — новая панель приборов и модернизированная информационно-развлекательная система, к которой теперь можно подключать смартфоны через протоколы Apple CarPlay или Android Auto. В это сложно поверить, но камеры кругового обзора появились у СХ-9 только сейчас, с рестайлингом. На втором ряду просторно и комфортно — есть обогрев сидений и отдельный пульт управления «погодой». Из доработок — переоформленные задники передних кресел и более удобный центральный подлокотник.

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Остальные доработки глазу не видны. Но не почувствовать их невозможно! Так, благодаря усовершенствованной шумоизоляции в салоне стало заметно тише во всех режимах движения. Пружины и амортизаторы с новыми характеристиками благотворно сказались на плавности хода, а новые поворотные кулаки и более жесткие сайлент-блоки рычагов подвески повысили точность рулевого управления.

На зимних дорожках гонять на CX-9 было в кайф! По ездовым ощущениям Mazda теперь не слишком уступает премиальным кроссоверам, которые дороже в полтора-два раза.

Как и прежде, CX-9 снабжается безальтернативной бензиновой 2,5-литровой 231-сильной «турбочетверкой», в связке с которой трудится 6-ступенчатый автомат. Отличный тандем! По динамике Mazda превосходит конкурентов с атмосферными шестерками (Ford Explorer, Kia Sorento Prime, Toyota Highlander) и при этом — экономичней их. Средний расход топлива по итогам теста не превысил 12,5 л/100 км.

С рестайлингом экстерьер Мазды не изменился, что неудивительно — даже в нынешнем виде СХ-9 выглядит ярче и привлекательнее большинства одноклассников.

Перспективы. Конечно, рекорды продаж обновленный СХ-9 вряд ли установит. Однако стать популярнее дорестайлинговой версии ему вполне по силам — здесь помогут не только внесенные доработки, но и более доступная цена «входной» модификации (2 795 000 рублей вместо прежних 2 848 000).

Оценка. Модернизация сделала CX-9 более комфортабельным, изысканным и гармоничным автомобилем. Таким, каким и должен быть флагман модельного ряда. Думаю, поклонников у него прибавится.

Подробности: ЗР, 2019, №05.

Фото: Mazda