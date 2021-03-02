Hyundai Santa Fe 2021: он паркуется с кнопки! И детей баюкает!

Новые моторы, заметно изменившаяся внешность и интерьер, дополнительные ассистенты безопасности и прочие занятные электронные фишки — по масштабу изменений это больше похоже на смену поколений, чем на рестайлинг.

Бензиновые моторы нового поколения

До модернизации 10% покупателей Санта Фе выбирали версии с топовым V6 3.5, базовую «четверку» 2.4 — 30–35%. Рестайлинг сменил оба агрегата. Начальный двигатель прибавил 100 «кубиков», но потерял восемь сил (стало 180). Зато теперь у него простой распределенный впрыск и появилась возможность заправлять машину бензином АИ-92.

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«Шестерку» перекроили по железу, но сил осталось столько же — 249.

Экономичность у обоих если и улучшилась, то на мизер: в реальности разницу не заметите. Остались классические автоматы: 6-ступенчатый у двигателя 2.5 и 8-скоростной — у 3.5.

Дизель стал экономичнее

Дизель новый, хотя по основным показателям это не заметишь — те же 2,2 литра рабочего объема, 199 л.с. и 440 Н.м. Настораживает лишь изменившийся расход топлива. По паспорту агрегат требует на литр-полтора меньше в зависимости от режима движения.

Этот мотор остается оптимальным для Santa Fe по сочетанию тяговитости, экономичности и налоговой нагрузки. До рестайлинга на него приходилось 55–60% спроса.

Дизель с алюминиевым блоком почти на 20 кг легче мотора прежнего поколения.

Автопарковка и цифровая панель

На брелоке топ-версии есть две кнопки дистанционной парковки. Машина по команде стоящего рядом с ней водителя может проехать несколько метров по прямой вперед или назад. Очень удобная функция для узких парковок: садишься и выходишь, где свободно, а потом «упаковываешь» кроссовер вплотную к стене или другой машине.

С брелока можно заставить Santa Fe проехать без водителя несколько метров по прямой. На цифровую приборку можно вывести картинки с камер контроля мертвых зон.

Цифровая комбинация приборов есть в двух дорогих комплектациях. Ее фишка — вывод изображений с наружных камер, направленных на мертвые зоны. И зеркала не нужны: по картинкам перестраиваешься уверенно и безопасно.

Еще одно нововведение — кнопочное управление коробкой передач. Первым такой примерил седан Sonata, а теперь и обновленный кроссовер Santa Fe.

Интересные медиафишки

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Мультимедийный экран «вырос» по диагонали с 7–8 дюймов до 8–10,25 в зависимости от версии.

Для разговора с пассажирами на задних рядах водителю не нужно оборачиваться — аудиосистема транслирует его голос через штатные колонки тем, кто сидит на втором ряду.

В меню есть нестандартные функции. Шесть зашитых в память треков со звуками природы расслабляют и успокаивают. Кстати, такая музыка быстро убаюкивает детей. А когда те уснут, задние динамики можно отключить одним нажатием виртуальной клавиши — теперь их сон ничто не потревожит, а ты продолжаешь слушать любимую музыку или радио.

Медиасистема по оформлению и функционалу почти не отличается от той, что установлена на Kia Sorento.

Больше комплектаций

У соплатформенного Kia Sorento не сразу появился дизель, а мотора 3.5 V6 нет до сих пор. Hyundai Santa Fe сразу выходит с полным набором двигателей.

Основных комплектаций четыре, и три из них можно еще и дополнить пакетами опций. Что хорошо: для всех трех есть возможность получить системы активной безопасности с адаптивным «круизом». Бонус — ограниченная серия Calligraphy с окрашенным в цвет кузова обвесом и на «двадцатых» колесах.

Приборная панель без маркого черного глянца: отлично! Консоль стала пологой, а управление автоматом — кнопочным.

Робот вместо автомата

В тандеме с дизелем теперь трудится не автомат, а преселективный 8-ступенчатый робот. Kia Sorento с такой коробкой «обжегся» — из-за сырого «софта» машина могла внезапно встать на дороге. Пришлось даже притормозить продажи.

К выходу Santa Fe эти проблемы устранили. Тем не менее, многие покупатели сторонятся робота (в том числе и с оглядкой на неприятный момент с Sorento) и начинают смотреть либо в сторону бензиновых версий, либо и вовсе подбирают альтернативу из числа конкурентных марок.

Роботизированную 8-ступенчатую коробку ставят только с дизелем

Особенности светотехники

При рестайлинге убрали функцию поворота ближнего света фар. А жаль — этот ассистент неплохо помогал при движении по ночной трассе! К сожалению, на новой машине не появились и омыватели фар.

Ближний свет теперь не поворачивается, задние поворотники остались в бампере.

Задние указатели поворота по-прежнему остались внизу, на бампере, где они быстро загрязняются. И в плотной пробке их видно плохо. Зато перенесли в верхние секции фонари заднего хода. А сверху они хуже подсвечивают пространство.



