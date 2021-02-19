На обновленный Hyundai Santa Fe назвали все цены

Кроссовер доступен в четырех комплектациях: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech.

Материалы по теме Обновленный Hyundai Santa Fe прошел сертификацию

На российский рынок выходит обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe. Для комплектаций Family, Lifestyle и Prestige предусмотрен новый 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатая АКП. Для комплектаций Lifestyle, Prestige и High-Tech предлагается дизельный 2.2 мощностью 199 л.с. с новой роботизированной коробкой с «мокрым» сцеплением 8DCT. Самый мощный бензиновый мотор 3.5 (249 л.с.) предлагают только в комплектации High-Tech. Он агрегатируется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все комплектации обновленного Santa Fe оснащены интеллектуальной системой полного привода и возможностью выбора режима движения.

Кроссовер Santa Fe в базовом исполнении Family предложат за 2 479 000 рублей. В оснащение автомобиля в этой комплектации входят двухзонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, обогрев руля, передних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. В салоне установлена 8-дюймовая мультимедиасистема. Среди других обновлений — светодиодные фары рефлекторного типа, электронный селектор АКП и возможность переключения передач подрулевыми лепестками.

Помимо стандартного набора функций безопасности в оснащение входят электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, система помощи при экстренном торможении, система помощи при старте в гору и спуске с горы, датчики света и дождя, задние датчики парковки и камера заднего вида.

Комплектация Lifestyle дополнена электрорегулировкой сиденья водителя в 10 направлениях, обогревом задних сидений, беспроводным зарядным устройством, электроприводом двери багажника с системой автоматического открывания, рейлингами на крыше и передними датчиками парковки. В исполнении Lifestyle за автомобиль с дизельным двигателем попросят 2 789 000 и 2 629 000 рублей — с бензиновым мотором.

В оснащение комплектации Prestige добавлена цифровая приборная панель и навигационная система с экраном 10,25 дюймов с интеграцией со смартфонами и функцией информирования о пробках, аудиосистема премиум-класса с 10 динамиками и 18-дюймовые легкосплавные диски.





В салоне более комфортные кресла водителя и переднего пассажира с вентиляцией, кресло пассажира настраивается в 8 направлениях, для водительского сиденья число электрорегулировок увеличено до четырнадцати. Комплектация Prestige предлагается по цене 2 829 000 рублей за версию с бензиновым силовым агрегатом 2.5 и 2 989 000 рублей — за модель с дизельным двигателем.



Топовая High-Tech оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками, полным набором систем безопасности, в числе которых система распознавания присутствия пассажиров сзади, дистанционной парковки, автоматического торможения перед препятствием сзади, камеры кругового обзора, система распознавания дорожных знаков и многое другое.



Цена автомобиля в этой версии с бензиновым мотором 3.5 составит 3 299 000 рублей и 3 239 000 рублей — с дизельным двигателем.

Автомобиль предложат в девяти цветах кузова, каждый из которых можно комбинировать с черным, коричневым, темно-бежевым и песочным цветами салона.

23 февраля Hyundai покажет интерьер нового кроссовера Ioniq 5.



Фото: Hyundai