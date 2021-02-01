Hyundai показала интерьер нового Ioniq 5

И назвала дату международной онлайн-премьеры — 23 февраля.

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Внешность нового электрического кроссовера Ioniq с индексом 5 ранее нам уже демонстрировали на видеотизерах, теперь же решили немного раскрыть и интерьер. На фотo мы видим, что цифровая приборная панель и тачскрин медиасистемы объединены в единое целое. Любопытная фишка салона — сдвижная центральная консоль «Универсальный остров». Когда автомобиль припаркован в узком месте, высадку и посадку можно без затруднений осуществить с любой стороны, поскольку плоский пол позволяет центральной консоли сдвинуться назад, так же как сиденьям.

Сиденья водителя и переднего пассажира спроектированы так, чтобы привести тело в максимально расслабленное положение, при котором создается наименьшая нагрузка на позвоночник и суставы. У кресел даже есть подставки для ног, которые позволяют пассажирам расслабиться во время зарядки автомобиля. Положение и направление всех сидений можно изменять, благодаря чему взрослые, сидящие спереди, могут легко проследить за своими детьми и домашними животными, находящимися сзади.



В отделке салона использованы экологически чистые и безопасные для здоровья материалы и ткани: экокожа, биокраска, природные ткани и волокна из вторсырья.



Мягкие на ощупь элементы салона изготовлены из ткани, состоящей из биокомпонентов сахарного тростника, шерстяной и полипропиленовой пряжи, а также тканного материала, полученного из переработанных пластиковых бутылок.



Приборная панель, переключатели, рулевое колесо и дверные панели покрыты полиуретановой биокраской, в состав которой входят масла рапса и кукурузы.





Ioniq 5 станет первым аккумуляторным электромобилем, построенным на глобальной электрической модульной платформе бренда E-GMP. Специализированная платформа для аккумуляторных электромобилей позволила создать плоский пол и увеличить колесную базу, по сравнению с кроссоверами с традиционными ДВС. Ранее в компании рассказали, что Ioniq 5 можно использовать как общий источник питания, а также у автомобиля есть функция быстрой зарядки — всего за 5 минут, что позволяет ему проехать более 100 км.

Технические характеристики, просочившиеся из Hyundai Austria в конце 2020 года, предполагают, что у Ioniq 5 будет два электромотора, полный привод и мощность 309 л.с. (313 л.с.). До 96 км/ч кроссовер способен разогнаться за 5,2 секунды.



Hyundai представит Ioniq 5 в рамках мировой презентации, которая пройдет 23 февраля 2021 года в онлайн-формате.

Согласно инсайдерской информации, запас хода Ioniq 5 на одной полной зарядке должен составлять до 510 километров.



Фото: Hyundai