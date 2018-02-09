Новая Hyundai Sonata для России: тест-драйв

Восьмое поколение седана — это новая платформа, светодиоды на капоте и старый мотор. А калининградская сборка помогла удержать цены в разумных пределах.

Материалы по теме Все автоновинки-2020: календарь «За рулем» Мы не хотим, чтобы модели Hyundai были клонами и отличались друг от друга только габаритами, как бывает у некоторых немецких компаний. Пусть наши машины напоминают фигуры на шахматной доске: ладью с ферзем не спутать! Вот квинтэссенция современной дизайн-стратегии Hyundai, провозглашенной на презентации новой Сонаты. Удивить избалованного потребителя трудно, но корейцы смогли. Доказано водителями Краснодарского края, которые провожали заинтересованным взглядом первую машину из «шахматной» концепции с заползающими на крылья и капот дневными ходовыми огнями и огромной светодиодной «подковой» сзади. Вот так эффектно в темноте смотрится корма — невольно обернешься.

В Корее продается еще более экстравагантный Grandeur — со светящимися сегментами в усеянной ромбами решетке радиатора. Но до нас огромный седан не доедет, чтобы не портить карму бренду Genesis. Не будет в России и Сонаты с 1,6‑литровым 180‑сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. По крайней мере, на первых порах.

Для нас подобраны двигатели попроще.

Характер у мотора 2.5 MPi ровный, без заводной искорки. Зато он менее требователен к качеству топлива, чем прежний, 2,4-литровый агрегат.

Nu 2.0 MPi (150 л.с.) прекрасно известен по Сонате прошлого поколения. А первой в продаже появится Sonata с новым мотором Smartstream 2.5 MPi (180 л.с.), который сменил двигатель 2.4 (188 л.с.). Интересно, что старый мотор был c непосредственным впрыском, а новый — с обычным, распределенным. Форсунки размещены ближе к клапанам для более эффективного смесеобразования, выпускной коллектор интегрирован в головку блока, масляный насос — с переменной производительностью, система охлаждения двухконтурная. Коробка одна — старый добрый 6-ступенчатый автомат A6MF2.

Материалы по теме Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata

Накануне я поездил на предыдущей Сонате — огромная разница! Новая воспринимается дороже, хотя материалы в принципе такие же. Вот что значит детализация и стиль! Дьявол кроется в элегантных узких воздуховодах и хромированных кантах, вписанном в переднюю панель мониторе и фоновой подсветке. А до чего хороши тоненькие кнопки климат-контроля в духе японских кассетников восьмидесятых! Но «аналога» тут почти нет.

В первых трех комплектациях Sonata имеет классические приборы, более дорогие версии оснащены цифровой панелью диагональю 12,3 дюйма. Графика и отклик отменные. Но главная «фишка» в другом: при включении поворотника колодец тахометра или спидометра выводит картинку слепой зоны — как на большом седане Kia K900.

Виртуальные приборы «взрываются» красным при переходе в режим «спорт». При включении поворотника выводится картинка слепой зоны — в колодце спидометра или тахометра.

По центру панели богатых версий — 10,25‑дюймовый HD-дисплей, который можно поделить на три независимые зоны и одновременно выводить меню «музыки», навигацию и изображение с камеры. Есть беспроводная зарядка для смартфона (Qi), поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Пускаю мотор нажатием кнопки, кликаю клавишу электромеханического ручника и давлю кнопку на блоке управления режимами трансмиссии Shift-by-Wire. Кругом цифра!

Привод автомата — без механической связи, есть только кнопки и блок управления ­режимами трансмиссии Shift-by-Wire.

Возможно, всё дело в динамичной внешности, но от характера Сонаты я ждал большего. Не помогает и режим «спорт», при переходе в который приборы взрываются алыми графическими брызгами, автомат дольше держит передачу, руль тяжелеет, сглаживается обычно заметная «задумчивость» педали газа, - Sonata не превращается в спортседан и в поворот входит с явной ленцой. Может, и не нужен этот «спорт»? Тем паче что большинство покупателей выберет не 2,5 литра, а базовый мотор 2.0 — для них важнее комфорт, а не дым из-под колес.

Sonata 2020 модельного года — первый Hyundai на новой платформе. Кузов жестче и легче прежнего на 24 кг. Методом горячей штамповки теперь «выдавлена» 21 деталь (ранее — 16). Колесная база выросла на 35 мм, длина — на 45 мм.

Sonata построена на новейшей платформе i‑GMP (innovative global modular architecture platform), позволившей сдвинуть мотор ближе к колесной базе. Машина стала ниже, шире и длиннее. Подвески архитектурно те же: McPherson и многорычажка. Спереди — усиленный подрамник, благодаря которому отклики на повороты руля стали точнее. Сзади — новые продольные рычаги, к тому же изменена «геометрия» подвески. На выходе — отличная курсовая устойчивость на высоких скоростях.

Плавность хода? Даже на мягких зимних шинах Sonata передает микропрофиль дороги и потряхивает на кочках покрупнее. Предшественница была как минимум не хуже в отработке неровностей, но точно шумнее.

Руль интересной формы не новость, похожий ставят на Kia K900.

Профиль в стиле четырехдверного купе с ниспадающей крышей, вопреки опасениям, не ущемляет задних пассажиров.

Нажимаешь кнопку на торце подушки, и сиденье отъезжает к передней панели, а ты чувствуешь себя важной персоной во втором ряду.

Плоское днище и харизматичные аэродинамические «плавники» на задних фонарях позволили снизить коэффициент сопротивления до 0,27. На высоких скоростях набегающий поток воздуха почти не создает акустических эффектов. Маты на полу эффективно гасят шумы от дороги. Единственная звуковая доминанта — мотор, тенор которого врывается в салон при разгоне «в пол».

Передний пассажир точно попросит сбавить темп ради отдыха в кресле — непростом, с секретом. Давишь кнопку на торце подушки, и оно отъезжает вперед, край подушки поднимается, а спинка откидывается. Реально расслабляет в долгой дороге! Сзади достаточно мéста даже для троих взрослых, а двоим так просто отлично. Из приятных мелочей — подъемные механические шторки на боковых окнах и задняя с электроприводом.

Аудиосистема — восторг! Пожалуй, лучше «музыки» в этом ценовом сегменте не найти. В дорогих версиях Hyundai впервые ставит премиальный Bose с дюжиной динамиков, технологиями Bose Centerpoint и Bose SurroundStage. Если по-русски, на каком бы месте ты ни сидел, оказываешься «в центре зала».

Впервые в Сонате — проекция на ветровое стекло.

Схлопотать штраф теперь непросто. В списке нового оборудования — 8-дюймовая проекция на ветровое стекло. Случайно пересечь разметку стало сложнее: Sonata оснащена (за доплату в 100 000 рублей) комплексом Smart Sense с тремя радарами, дюжиной ультразвуковых сенсоров и пятью камерами. В Smart Sense входят функция удержания в центре полосы и масса других систем — автоторможения, предотвращения столкновений в слепой зоне и сбоку при выезде с парковки, безопасного выхода, активный круиз-контроль. Вот только на полустертой разметке Sonata отказывается подруливать, а «автоторможение» пару раз не среагировало на очевидную помеху.

Калининградская сборка помогла удержать цены в разумных рамках (хотя прежняя Sonata в базовом исполнении дешевле на полтораста тысяч).

В первые месяцы можно будет заказать машины только с топовым мотором, выложив от 1 759 000 рублей, а затем ­появится двухлитровая версия за 1 499 000 рублей. Это не мат конку­рентам, но шах — точно.

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Hyundai Sonata восьмого поколения — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.

Калининградская сборка позволила удержать цéны в разумных рамках. Новая Sonata дороже предшественницы на полтораста тысяч рублей.

Дизайн, интерьер, менее требовательные к качеству топлива моторы Плавность хода недотягивает до уровня автомобиля бизнес-класса

Hyundai Sonata 2.0 2.5 Длина / ширина / высота / база 4900 / 1860 / 1465 / 2840 мм Объем багажника 510 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 4200–6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 132 кВт/180 л.с. при 6000 об/мин; 232 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,6 с 9,2 с Максимальная скорость 200 км/ч 210 км/ч Трансмиссия передний привод; А6

Новая Hyundai Sonata для России: тест-драйв Восьмое поколение седана — это новая платформа, светодиоды на капоте и старый мотор. А калининградская сборка помогла удержать цены в разумных пределах. Новая Hyundai Sonata для России: тест-драйв

Фото: Hyundai