Новая Hyundai Sonata: светодиоды на капоте и еще 8 фишек

«За рулем» познакомился с полностью новым, девятым поколением Сонаты. Это первая модель Hyundai со скрытыми ходовыми огнями, а еще у новой Сонаты появились проекционный дисплей и раскладное пассажирское сиденье спереди.

1. Смотрится по-разному днем и ночью

Dynamic Lasso — хромированный молдинг с интегрированными скрытыми дневными ходовыми фарами (Hidden Lighting Lamps), заходящими на капот, — реально смелое решение. Сонату трудно не узнать и в светлое время суток, но в темноте она просто преображается. Похожая история сзади: светодиодная «подкова» со скрытой длинной светодиодной полосой чертовски эффектна и самобытна ночью.

2 Стала больше

Hyundai Sonata 2020 модельного года — первая машина, построенная на платформе Hyundai третьего поколения. Благодаря этому кузов стал жестче, а его массу удалось снизить. Колесная база выросла на 35 мм, длина — на 45 мм. Профиль в стиле 4-дверного купе с ниспадающей крышей, вопреки опасениям, не навредил задним пассажирам — во втором ряду по-прежнему много места для ног и достаточно воздуха над головой.

3. Два мотора — старый и новый

пока в продаже будет лишь версия с новым мотором 2.5 MPI (180 л.с.) семейства Smartstream, пришедшим на смену 2.4 (188 л.с.).

В Корее и США Hyundai вовсю раскручивает турботему, но у нас бензиновые двигатели попроще: Nu 2.0 MPi (150 л.с.) прекрасно известен нам по прошлому поколению Сонаты и звезд с неба не ловит, но к надежности — никаких вопросов. Такую Сонату придется подождать до конца зимы —Оба работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Декларированный расход топлива версии 2.5 MPI в смешанном цикле — 7,7 л/100 км. Но ракетного ускорения не ожидайте — разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,2 секунды.

4. В ней классная музыка

В дорогих версиях Hyundai впервые использует премиальную аудиосистему Bose с 12 динамиками, технологиями Bose Centerpoint и Bose SurroundStage, благодаря которым, на каком бы месте ты ни сидел, оказываешься «в центре зала». Звук для машины среднего ценового сегмента — без преувеличения или рекламы — на десять баллов! Громкость и частоты меняются автоматически в зависимости от скорости, но разборчивость всегда великолепна. Не верите — послушайте сами в шоу-руме дилера.

5. Лучше рулится, стала тише и… шумнее

Принципиально подвески не изменились — здесь все те же МакФерсон спереди и задняя многорычажка. Однако спереди усилен подрамник, за счет чего отклик на руль стал лучше, а вибраций — меньше. Сзади установлены новые продольные рычаги и изменена геометрия в целом, и это позитивно сказалось на курсовой устойчивости на высоких скоростях. Плавность хода на прежнем уровне. Плоское днище и небольшие аэродинамические «плавники» на задних фонарях позволили снизить коэффициент динамического сопротивления до 0,27. Маты на полу гасят шумы от дороги успешнее, чем на уходящей Сонате. Так что звуковая доминанта — мотор, который сильнее желаемого слышен при разгоне в пол.

6. На переднем сиденье можно прилечь

Одна из любопытных опций — раскладывающееся переднее пассажирское сиденье. Нажимаете кнопку на торце подушки, и сиденье отъезжает к передней панели, передний край подушки поднимается, а спинка откидывается. Конечно, растянуться в полный рост тут не выйдет, но, как ни странно, поддержка бедер позволяет реально расслабиться в долгой дороге.

7. Она цифровая

В первых трех комплектациях Sonata оснащена аналоговыми приборами, более дорогие версии получили цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма. Фишка приборов — не только изменяемая в зависимости от выбранного режима движения (настройки автомата, реакции на педаль газа и отклика руля) графика. При включении поворотника колодец тахометра или спидометра транслирует изображение слепой зоны. Хотя похожее решение уже использовано в моделях родственного Kia и Genesis, у Hyundai оно применено впервые.

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По центру панели приборов богатых версий 10,25-дюймовый HD-дисплей, который можно поделить на три независимые зоны. Доступны беспроводная зарядка для смартфона (Qi), Apple CarPlay и Android Auto.

Привод автомата тоже без механической связи — применен джойстик блока управления режимами трансмиссии Shift by Wire. Отныне машина автоматически встает в Parking при открытии двери. Ручник — электрический.

8. Получила новые системы безопасности

Сонату оснащают комплексом систем помощи водителю Smart Sense с тремя радарами, 12 ультразвуковыми сенсорами и пятью камерами (за доплату от 100 000 руб). В ее составе системы автоторможения, удержания в центре полосы движения, предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне и сбоку (при выезде с парковки задним ходом), безопасного выхода, а также адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения. Из нового оборудования проекция на лобовое стекло диагональю в 8 дюймов.

9. Подорожала, но умеренно

Надо отдать должное российскому офису Hyundai, который умудрился в наше время вывести на рынок принципиально новую модель, ненамного подняв цену. Старая машина стоит 1 334 000 рублей. Новая всего на 165 000 рублей дороже. Продажи уже начались, причем с самого начала все машины собраны в Калининграде, что во многом позволило удержать прайс на разумном уровне. Но в первые месяцы можно будет заказать Сонату только с топовым мотором по цене от 1 759 000 рублей.



Номинант Гран-при «За рулем» 2020 Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Hyundai Sonata — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение! Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста. Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

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