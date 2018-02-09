Приобрести Сонату поможет новый сервис онлайн-бронирования.

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Hyundai Sonata восьмого поколения — первый седан бренда, созданный по канонам новой стилистики «чувственной спортивности». Изменения коснулись дизайна экстерьера и интерьера, систем безопасности, а также функционала автомобиля.

Колесная база автомобиля выросла на 35 мм, а общая длина — на 45 мм. Новая модель доступна с 17- и 18-дюймовыми дисками (в зависимости от комплектации).

Для автомобиля предусмотрены два бензиновых двигателя — новый, семейства Smartstream 2.5 MPi, и хорошо знакомый Nu 2.0 MPi. Оба агрегатируются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль в России предлагают в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии автомобиль обойдется минимум в 1 499 000 рублей. В топовой комплектации Prestige за Сонату попросят от 1 999 000 рублей.

Восьмое поколение Sonata оснащается целым комплексом систем помощи водителю. Это система автоматического торможения перед препятствием спереди; система удержания в полосе движения; система удержания в центре полосы движения, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения; система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне, система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом; система безопасного выхода, электропривод «детского замка», системы обзора мертвых зон и автоматического торможения.

Также производитель сообщает, что с 20 ноября запустил онлайн-платформу бронирования для восьмого поколения Hyundai Sonata. Клиент зарезервирует автомобиль на сайте и закажет его доставку в выбранный дилерский центр, где в течение 48 часов с момента бронирования должен подписать договор на приобретение и внести предоплату.

Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata Приобрести Сонату поможет новый сервис онлайн-бронирования. Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata

У новой Сонаты будет и версия с полным приводом. В Северной Америке — точно!

Фото: Hyundai