Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — журнал За рулем

Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata

Приобрести Сонату поможет новый сервис онлайн-бронирования.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

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Hyundai Sonata восьмого поколения — первый седан бренда, созданный по канонам новой стилистики «чувственной спортивности». Изменения коснулись дизайна экстерьера и интерьера, систем безопасности, а также функционала автомобиля.

Колесная база автомобиля выросла на 35 мм, а общая длина — на 45 мм. Новая модель доступна с 17- и 18-дюймовыми дисками (в зависимости от комплектации).

Для автомобиля предусмотрены два бензиновых двигателя — новый, семейства Smartstream 2.5 MPi, и хорошо знакомый Nu 2.0 MPi. Оба агрегатируются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль в России предлагают в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии автомобиль обойдется минимум в 1 499 000 рублей. В топовой комплектации Prestige за Сонату попросят от 1 999 000 рублей.

Восьмое поколение Sonata оснащается целым комплексом систем помощи водителю. Это система автоматического торможения перед препятствием спереди; система удержания в полосе движения; система удержания в центре полосы движения, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения; система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне, система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом; система безопасного выхода, электропривод «детского замка», системы обзора мертвых зон и автоматического торможения.

Также производитель сообщает, что с 20 ноября запустил онлайн-платформу бронирования для восьмого поколения Hyundai Sonata. Клиент зарезервирует автомобиль на сайте и закажет его доставку в выбранный дилерский центр, где в течение 48 часов с момента бронирования должен подписать договор на приобретение и внести предоплату.

Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata

Приобрести Сонату поможет новый сервис онлайн-бронирования.

Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010341Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010344Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010346Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010338Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010342Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010340Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010345Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata

Фото: Hyundai

Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata

Приобрести Сонату поможет новый сервис онлайн-бронирования.

Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010344Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010341Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010346Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010338Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010342Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010340Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata — фото 1010345Hyundai представила восьмое поколение седана Sonata
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

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