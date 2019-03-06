Hyundai показал новую Sonata

Hyundai Sonata нового поколения превратилась из седана в четырехдверное купе. Премьера автомобиля состоится 19 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

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Восьмое поколение седана Hyundai Sonata вернуло себе спортивный вид благодаря новому четырехдверному кузову-купе, который был у автомобиля шестого поколения, выпущенного в 2009 году.

В основе дизайна новинки лежит внешность концепта Le Fil Rouge (HDC-1), созданного в рамках новой мантры корейского бренда Sensuous Sportiness Design (Чувственный спортивный дизайн).

« Sonata получила инновационный силуэт, похожий на купе, — говорит старший вице-президент и глава Hyundai Design Center Санг Юп Ли. — Короткий задний свес и покатая низкая линия крыши создают сбалансированную внешность, а фирменный хромированный молдинг Hyundai теперь проходит и вдоль капота, визуально удлиняя его. Молдинг имеет также светодиодное освещение».

Идея скрытой подсветки была заимствована у концепта HDC-2, показанного в прошлом году на автосалоне в Пусане. Как рассказали в компании, лампы скрытого освещения при выключении светят сквозь хром и служат дневными ходовыми огнями.

Новый седан стал на 30 мм выше и на 25 мм шире. Колесная база автомобиля увеличена на 35 мм, а его длина — на 45 мм. В результате салон стал не только просторнее, но и получил новую архитектуру и отделку. При его создании дизайнеры вдохновлялись самолетом Stealth. Sonata оснащена цифровой панелью приборов, а возле экрана информационно-развлекательной системы появились емкостные сенсорные кнопки. Управление коробкой передач тоже стало кнопочным. Вчера в Hyundai заявили, что новая Sonata получит цифровой ключ на базе смартфона. То есть ее владельцы, загрузив специальное приложение на смартфон, смогут с помощью него разблокировать двери и запускать двигатель.

Продажи нового Hyundai Sonata начнутся уже во второй половине 2019 года.

Недавно у нас на тесте побывала младшая сестра Сонаты — новая Elantra. Ознакомиться с результатами тест-драйва можно здесь.

Другой новинкой Hyundai в этом году станет пикап, разработка которого уже подходит к концу.

Фото: Hyundai