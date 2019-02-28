Хэтчбек Hyundai i30 второго поколения в Россию так и не привезли, поэтому за С-сегмент у корейской марки отдувается седан Elantra. Машина дебютировала в 2016 году, а спустя два с половиной года ее основательно обновили. «За рулем» в числе первых опробовал модернизированную Элантру.

Место действия: Карелия.

Впечатления. На фотографиях обновленная Элантра мне не понравилась — новый фейс показался нарочито агрессивным и вычурным. В жизни же Elantra оказалась куда симпатичнее. Особенно ей идут светлые цвета кузова.

Как и полагается современной машине, фары теперь полностью светодиодные (но только в богатых версиях). Ну а сзади, на крышке багажника, аршинными буквами выведено название модели — пусть окружающие знают, с кем имеют дело!

Обновленный седан Hyundai Elantra 2019.

Интерьер корейцы тоже изрядно перекроили. Здесь новый руль и приборы, другую форму обрела верхняя часть передней панели, а центральную консоль украшает новая мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном (раньше был скромный дисплей на 5 дюймов). А вот обогрева ветрового стекла так и не появилось, равно как и адаптивного круиз-контроля — странно для современной машины, вы не находите?

В салоне — новый руль, панель приборов и центральная консоль. Мультимедиасистему обучили взаимодействовать со смартфонами по протоколам Apple CarPlay и Android Auto — давно пора!

Конструктивно Elantra не изменилась. Шасси прежнее, моторы — тоже. 1,6-литрового 128-сильного атмосферника хватает для большинства дорожных ситуаций, разве что активным «пилотам» его возможностей покажется недостаточно. Для таких клиентов предусмотрен 2-литровый 150-сильный мотор, который наделяет Элантру хорошей разгонной динамикой. Ну а самый приятный сюрприз — энергоемкая подвеска, обеспечивающая отменную плавность хода даже на грунтовых дорогах.

Топ-версия получила полностью светодиодные фары, которые по нынешним меркам уже не являются экзотикой в С-сегменте.

В богатых комплектациях теперь есть кнопка открывания багажника — она встроена в эмблему.



Перспективы. Вряд ли стоит рассчитывать на какой-то особый всплеск продаж (С-сегмент сейчас стагнирует), однако покупательский интерес к Элантре все же может подрасти с появлением обновленной версии. Одна из причин — удачный маркетинговый ход: доплатить за автомат нужно будет всего 35 000 рублей, а за 2-литровый мотор — 30 000 рублей. До рестайлинга разница в обоих случаях составляла 40 000 рублей.

Элантра доступна только в исполнении седан.

Оценка. Прежняя Elantra неплохо ехала, но огорчала скромным оформлением салона и скудным оснащением. После модернизации комплектация стала богаче, а интерьер больше не вызывает отторжения вторичным дизайном и бездуховностью. Мальчиком для битья Elantra точно не будет.

Подробности: ЗР, 2019, № 04