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Кому нужен такой премиум?! Владельцы о большом китайском кроссовере

Exeed считается премиальной маркой. А VХ – самый дорогой кроссовер в ее модельном ряду. Действительно премиум или просто крепкий «середнячок»? Мнения покупателей разделились.

Честные семь мест

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Один из главных козырей Exeed VX – практичный просторный салон. Пассажиры второго ряда сидят совершенно свободно и могут регулировать сиденья – как в продольном направлении, так и по углу наклона спинок.

А на третьем ряду поместятся не только дети, но и взрослые (если впереди недолгая поездка, для ног «на галерке» места все-таки маловато).

«Очень вместительный автомобиль. Спереди места просто вагон: и водитель, и передний пассажир очень комфортно себя чувствуют. Мой рост 180 см, вес 110 кг. И вокруг меня есть запас места.

Супруга – миниатюрная. И ей вообще кажется, что у нас баржа. Второй ряд: также полно места. Дети могут плясать там хип-хоп.

На третьем ряду им также комфортно. Ехали там вдвоем 11 часов, перенесли дорогу замечательно.

Кому нужен такой премиум?! Владельцы о большом китайском кроссовереНа втором ряду с комфортом усядутся все – от мала до велика. Сиденья регулируются в продольном направлении, а спинки еще и по углу наклона.

Багажник огромен, можно перевезти абсолютно все», – пишет владелец с ником 25849953.

«Кресло для доступа на третий ряд сдвигается только с правой стороны, а не с двух. Но сделать это очень легко. Складывание и раскладывание третьего ряда также происходит легкими движениями. Тут даже отсутствие электроники не вызывает дискомфорта», – добавляет владелец с ником ivlevAstef из Новосибирска.

«Багажник при разложенном третьем ряде – как у небольшого хэтчбека. А при сложенных сиденьях – огромный. Даже не представляю, чем его можно забить», – доволен владелец с ником AlNiKa из Красноярска.

Третий ряд – не детский. Здесь не так комфортно, как впереди, но несколько часов выдержать может даже человек среднего роста.
Третий ряд – не детский. Здесь не так комфортно, как впереди, но несколько часов выдержать может даже человек среднего роста.
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Но детское кресло не установишь…

«Очень маленькие прорези в коже. Вставить кресло почти нереально», – пишет владелец с ником ivlevAstef из Новосибирска.

«Isofix-крепления невозможно вставить, – согласен владелец Александр. – Тратишь кучу времени. Думаю, как расширить дырки под isofix».

Сидеть удобно… Но холодно

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Сиденье водителя радует комфортом – в дальней дороге усталость почувствуешь нескоро. Есть один досадный минус – подогревается и вентилируется только подушка. Это удивляет – «полный» обогрев устанавливают даже на более дешевые марки из Поднебесной. Почему же обделили премиум?

«В дальней поездке спина не болит, подушка в меру длинная, правая нога затекает несильно. Усталость начинает ощущаться после 6-8 часов за рулем. Максимально за один присест рулил 15 часов, проехав 1200 км (с остановками, разумеется). Под конец поездки спину и ноги не ломило», – делится впечатлениями владелец с ником 25849953.

«Сиденья очень комфортные – длинные и широкие. Куча положений, сидеть очень удобно любому», – согласен владелец с ником 7395749 из Иркутска.

«Обогрев только подушки – без комментов, – добавляет ложку дегтя владелец с ником 25849953. – У лобового стекла слишком широкие зоны, по краям не обогреваются. В начале поездки обзор сильно сужается».

Кому нужен такой премиум?! Владельцы о большом китайском кроссовереСидеть за рулем удобно. Подушка сиденья нормальной длины, что редкость для «китайцев». И диапазоны регулировок приемлемые.

Продолжение – на следующей странице.

На втором ряду с комфортом усядутся все – от мала до велика. Сиденья регулируются в продольном направлении, а спинки еще и по углу наклона.
Третий ряд – не детский. Здесь не так комфортно, как впереди, но несколько часов выдержать может даже человек среднего роста.
Сидеть за рулем удобно. Подушка сиденья нормальной длины, что редкость для «китайцев». И диапазоны регулировок приемлемые.
Салон выглядит привлекательным, дорогим, высокотехнологичным. Но замечаний к эргономике немало – пользоваться органами управления неудобно.
За Рулем
В подоконниках задних дверей находятся индикаторы одной занятной системы безопасности. Она мониторит пространство позади машины. А при приближении велосипедиста или автомобиля подает световой и звуковой сигналы, чтобы не открывали дверь.
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За РулемКудинова Ирина
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Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.

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