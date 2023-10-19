245 л.с., 4,8 метра, огромный багажник — новый кроссовер по приятной цене

«За рулем» протестировал кроссовер Jetour X90 Plus стоимостью от 3,35 млн

Молодой китайский бренд Jetour (одно из подразделений фирмы Chery) преподносит себя как производитель автомобилей для путешествий. Когда весной я заглянул на его стенд на Шанхайском автосалоне, то увидел рядом с машинами туристические палатки и аксессуары. Активный отдых нынче востребован, и Jetour хочет быть в тренде.

Jetour X90 Plus. Цена в России от 3 349 900 ₽

С большим багажником

Но в реальности X90 Plus ничего уникального для путешественников не предлагает. Несмотря на внушительные размеры (длина превышает 4,8 м), третий ряд сидений в начальную комплектацию не входит. Это опция ценой 50 тысяч рублей.

Освободившееся пространство отдано багажнику. Объем под шторкой солиден – 723 л, причем ее штангу можно было бы закрепить сантиметров на десять выше (форма боковин и спинок сидений это позволяет), увеличив ценимую путешественниками вместимость.

Спинки второго ряда складываются в горизонт – одобряем. В багажнике есть розетка на 12 В, две точки подсветки и даже пульт управления кондиционером в расчете на трехрядную комплектацию. В ячейках органайзера спокойно поместятся набор автомобилиста, сменная обувь, флаконы с автохимией и много чего еще.

Каких-то хитрых сеточек-крючков‑кармашков не предусмотрено – приходится довольствоваться спрятанными под пол органайзерами. Соответственно, запаска оттуда переехала под днище.

С вентиляцией

После знакомства с кроссовером Jetour Dashing я опасался увидеть в салоне X90 Plus такие же эргономические эксперименты, но обошлось – его интерьер традиционен, без вывертов. Привычный набор кнопок и переключателей, нормальные приборы. Могут, когда захотят!

Отделка – с претензией на респектабельность: есть даже декоративные накладки под дерево и псевдоалюминиевые решетки поверх динамиков Sony. Предусмотрена мягкая обивка боковин туннеля – китайцы нечасто этим заморачиваются.

Сенсорный экран климат-контроля мы видели на дорестайлинговом Tiggo 8 Pro Max. HD-изображение системы кругового обзора есть только у двух «верхних» комплектаций.

Длинная витрина виртуальной приборки и экрана медиасистемы стала общим местом в китайских машинах. А вот вращающуюся шайбу наподобие Audi MMI и BMW i‑Drive в них встретишь нечасто.

Два трекпада на руле не слишком удобны. Два USB-разъема, трехступенчатый обогрев сидений, а дефлекторы климат-контроля есть на полу, на уровне коленей и на потолке.

За всем этим лоском салонные недочеты сразу и не заметишь. Почему нет очечника и индукционного зарядника телефона? Где Apple CarPlay и Android Auto? Спереди обнаружился только один USB-порт, да и тот упрятан в недра подлокотника – сегодня так уже не делают.

Передние кресла подкупают мягкой и удобной подушкой, но у спинки слишком широко разнесены валики боковой поддержки – в поворотах вываливаешься. Есть не только обогрев, но и вентиляция (у водителя).

Второй ряд просторен – можно почти полностью вытянуть ноги. И сиденье спрофилировано как надо. Спинки регулируются по углу наклона.

С передним приводом

В основе X90 Plus лежит модульная платформа Chery. Она позволяет варьировать длину колесной базы. По этому показателю «девяностый» превзошел даже немаленький Tiggo 8 Pro: колесная база 2850 мм против 2710 мм у Тигго. Но если Chery за доплату предлагает трансмиссию 4×4, то Jetour идет исключительно с передним приводом. Соответственно, на бездорожье ему путь заказан.

ПЛАМЕННЫЙ МОТОР Двигатель относится к третьему поколению семейства Acteco. У него алюминиевый блок цилиндров (массой 21 кг против 43 кг у чугунного предшественника), пара балансирных валов, двойная система изменения фаз газораспределения и непосредственный впрыск. Турбину поставляет фирма Honeywell. Мощность – 245 сил. Такой же мотор ставится на Chery Tiggo 8 Pro Max, но там его дефорсировали до 197 л. с. Начальные версии – с известным по Tiggo турбомотором 1.6 (190 л. с.). Те, что побогаче, оснащены двухлитровым агрегатом: в Chery он выдает 197 л. с., а здесь – 245.

С пробуксовкой

Мощи много – при резком старте передние ведущие колеса пускаются в пробуксовку даже на второй передаче (что же будет зимой?). Заявленные 8,5 секунды разгона до сотни X90 Plus легко ­подтвердил.

Вроде бы, живи и радуйся, а не получается. Всё из-за дерганого и непредсказуемого в городе семиступенчатого «мокрого» робота. Катишь в пробке, чуть добавляешь газу, а он переключится и как понесет! Или наоборот: продавишь педаль, а переключения всё нет и нет. Хотя на шоссе робот работает как надо.

Выхлопные патрубки – не имитация. Настораживает, что «банки» выпускной системы уже начали ржаветь – на новой машине!

С шумоизоляцией

Средний расход топлива составил 11 л/100 км. Как водится у китайцев, не возбраняется заправка «девяносто вторым» бензином. Ну а мы по традиции отговариваем вас от этого: моторы с непосредственным впрыском чувствительны к качеству топлива.

Акустический комфорт оставил двойственное впечатление. На малом ходу в салоне не сказать, что тихо: гул от дороги докучает уже при 70 км/ч. Однако со скоростью уровень шума не шибко растет. И при 120 км/ч в салоне уже тише, чем в большинстве китайских одноклассников.

Ходовыми качествами X90 Plus не впечатлил. В повороты заходит нехотя, при переходе на дугу меньшего радиуса повиливает кормой – у неподготовленного водителя может засосать под ложечкой.

По плавности хода Jetour напоминает принцессу на горошине – чувствует малейший дорожный изъян. Особенно подвеска не любит неровности с острыми краями. И за низкопрофильные колеса размерности 255/45 R20 переживаешь: я бы предпочел более скромную (и недорогую!) обувку.

Х90 Plus любит идеально ровный асфальт – даже небольшие кочки вызывают заметную тряску.

С конкурентной ценой

Да, X90 Plus неидеален. Его можно пожурить и за тряскую подвеску, и за строптивый робот, и за отсутствие полного привода. Но цена приятнее, чем у одноклассников. Тот же Tiggo 8 Pro обойдется минимум в 3,7 млн рублей – на 350 тысяч дороже, чем просят за начальный X90 Plus.

Если нужен большой и вместительный кроссовер – неплохой вариант. И это не кот в мешке, а ближайший родственник уже проверенных кроссоверов Chery.

Уютный салон, простор, выгодная на фоне конкурентов цена Плавность хода, настройки силового агрегата

Jetour X90 Plus

Длина / ширина / высота / база 4858 / 1925 / 1780 / 2850 мм

4858 / 1925 / 1780 / 2850 мм Снаряженная / полная масса 1790 / 2090 кг

1790 / 2090 кг Объем багажника 723–1634 л

723–1634 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,5 c

8,5 c Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 57 л

АИ‑92–95 / 57 л Средний расход топлива 8,0 л / 100 км

8,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

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Фото: Евгений Михалкевич