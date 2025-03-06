Женщины объявили автомобилем года корейский внедорожник

Hyundai Santa Fe признан лучшим авто по версии Women's Worldwide Car of the Year

Корейский внедорожник Hyundai Santa Fe признан самым лучшим автомобилем 2025 года. Жюри премии Women's Worldwide Car of the Year в преддверии 8 марта подвели итоги.

Hyundai Santa Fe

В категории городской автомобиль года лучшим признан Mini Cooper, лучшим компактным кроссовером стал электрический Kia EV3, а Porsche Panamera наградили за выдающиеся эксплуатационные характеристики.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Из 81 претендента шесть моделей победили в разных номинациях, призы в том числе достались: Audi A6 e-tron – в категории «Большой автомобиль», Toyota Land Cruiser победил в категории 4х4. Китайский бренд BYD удостоился специального приза за разработки в области электрификации.

В 2024 году лучшим автомобилем года признали 7-местный электрокроссовер Kia EV9. Жюри премии высоко оценили его за инновационный дизайн, быструю зарядку и аэродинамические характеристики.

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Источник: wwcoty.net