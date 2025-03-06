Женщины объявили автомобилем года корейский внедорожник
Корейский внедорожник Hyundai Santa Fe признан самым лучшим автомобилем 2025 года. Жюри премии Women's Worldwide Car of the Year в преддверии 8 марта подвели итоги.
В категории городской автомобиль года лучшим признан Mini Cooper, лучшим компактным кроссовером стал электрический Kia EV3, а Porsche Panamera наградили за выдающиеся эксплуатационные характеристики.
Из 81 претендента шесть моделей победили в разных номинациях, призы в том числе достались: Audi A6 e-tron – в категории «Большой автомобиль», Toyota Land Cruiser победил в категории 4х4. Китайский бренд BYD удостоился специального приза за разработки в области электрификации.
В 2024 году лучшим автомобилем года признали 7-местный электрокроссовер Kia EV9. Жюри премии высоко оценили его за инновационный дизайн, быструю зарядку и аэродинамические характеристики.
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Источник: wwcoty.net