Женщины объявили автомобилем года корейский внедорожник

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Hyundai Santa Fe признан лучшим авто по версии Women's Worldwide Car of the Year

Корейский внедорожник Hyundai Santa Fe признан самым лучшим автомобилем 2025 года. Жюри премии Women's Worldwide Car of the Year в преддверии 8 марта подвели итоги.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

В категории городской автомобиль года лучшим признан Mini Cooper, лучшим компактным кроссовером стал электрический Kia EV3, а Porsche Panamera наградили за выдающиеся эксплуатационные характеристики.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

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Из 81 претендента шесть моделей победили в разных номинациях, призы в том числе достались: Audi A6 e-tron – в категории «Большой автомобиль», Toyota Land Cruiser победил в категории 4х4. Китайский бренд BYD удостоился специального приза за разработки в области электрификации.

В 2024 году лучшим автомобилем года признали 7-местный электрокроссовер Kia EV9. Жюри премии высоко оценили его за инновационный дизайн, быструю зарядку и аэродинамические характеристики.

Источник: wwcoty.net

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Светлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 15
06.03.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+20