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Надежный корейский кроссовер с богатым оснащением теперь в России: известна цена

Дилеры привезли в Россию новейшие Hyundai Santa Fe по цене от 4,5 млн рублей

Сейчас в России в продаже есть кроссоверы Hyundai Santa Fe последнего поколения, автомобили завозятся по параллельному импорту. Самые дешевые кроссоверы в комплектации Prime можно приобрести по цене от 4,5 млн до 6,3 млн руб.

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У такого автомобиля 2,5-литровый 194-сильный двигатель, 8-ступенчатая АКП. В списке оснащения электронные ассистенты, светодиодные фары, датчики освещения и дождя, штатная навигация, солнцезащитные шторки в задних дверях, двухзонный «климат» и прочее.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

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Кроссовер в средней комплектации Exclusive сейчас можно приобрести за 6,6–7,2 млн руб., а топовая версия Calligraphy стоит от 7 млн до 7,6 млн. В такую комплектацию входят дистанционная интеллектуальная система помощи при парковке, система аутентификации водителя по отпечатку пальца, цифровое зеркало заднего вида, раздельные капитанские кресла на втором ряду (конфигурация салона 2+2+2) и другое.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 12049
16.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+20