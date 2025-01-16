Надежный корейский кроссовер с богатым оснащением теперь в России: известна цена

Дилеры привезли в Россию новейшие Hyundai Santa Fe по цене от 4,5 млн рублей

Сейчас в России в продаже есть кроссоверы Hyundai Santa Fe последнего поколения, автомобили завозятся по параллельному импорту. Самые дешевые кроссоверы в комплектации Prime можно приобрести по цене от 4,5 млн до 6,3 млн руб.

У такого автомобиля 2,5-литровый 194-сильный двигатель, 8-ступенчатая АКП. В списке оснащения электронные ассистенты, светодиодные фары, датчики освещения и дождя, штатная навигация, солнцезащитные шторки в задних дверях, двухзонный «климат» и прочее.

Hyundai Santa Fe

Кроссовер в средней комплектации Exclusive сейчас можно приобрести за 6,6–7,2 млн руб., а топовая версия Calligraphy стоит от 7 млн до 7,6 млн. В такую комплектацию входят дистанционная интеллектуальная система помощи при парковке, система аутентификации водителя по отпечатку пальца, цифровое зеркало заднего вида, раздельные капитанские кресла на втором ряду (конфигурация салона 2+2+2) и другое.

Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Autonews.ru