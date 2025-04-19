Популярный кроссовер Hyundai рекордно подешевел в России: цены и комплектации

Новые кроссоверы Hyundai Santa Fe предлагаются в РФ по цене от 4,4 млн рублей

Дилеры по всей стране начали активные продажи нового поколения Hyundai Santa Fe 2025, предлагая покупателям крайне привлекательные цены, значительно снизившиеся с февраля этого года. Речь идет о снижении вплоть до 2,5 млн рублей.

Рыночная ситуация с Hyundai Santa Fe 2025 достаточно неоднозначна, что связано с наличием на рынке автомобилей как в новом, так и в старом кузове.

Hyundai Santa Fe

Еще в феврале Hyundai Santa Fe 2025, который получил 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л.с., предлагали по цене от 7 190 000 рублей. Сегодня же его можно приобрести значительно дешевле – от 6 100 000 рублей. Разница в 1 090 000 рублей – это ощутимая экономия, которая делает покупку значительно привлекательнее.

Для тех, кто не гонится за последними дизайнерскими решениями, доступна более бюджетная версия Santa Fe 2025 в старом кузове. Цена на него стартует от 4 950 000 рублей. Модель оснащена 180-сильным мотором объемом 2,5 л и автоматической коробкой передач.

Для любителей динамичной езды предлагается более мощная версия Santa Fe в новом кузове с двигателем мощностью 281 л.с. Эта модификация доступна под заказ и является самой доступной, цена на нее начинается от 4 400 000 рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Важно отметить, что на некоторые автомобили нового поколения, предлагаемые по цене от 6 590 000 рублей, дилеры предоставляют гарантию сроком на 2 года или 100 000 км пробега.

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Источник: IXBT