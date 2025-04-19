Популярный кроссовер Hyundai рекордно подешевел в России: цены и комплектации

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Дилеры по всей стране начали активные продажи нового поколения Hyundai Santa Fe 2025, предлагая покупателям крайне привлекательные цены, значительно снизившиеся с февраля этого года. Речь идет о снижении вплоть до 2,5 млн рублей.

Рыночная ситуация с Hyundai Santa Fe 2025 достаточно неоднозначна, что связано с наличием на рынке автомобилей как в новом, так и в старом кузове.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
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Еще в феврале Hyundai Santa Fe 2025, который получил 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л.с., предлагали по цене от 7 190 000 рублей. Сегодня же его можно приобрести значительно дешевле – от 6 100 000 рублей. Разница в 1 090 000 рублей – это ощутимая экономия, которая делает покупку значительно привлекательнее.

Для тех, кто не гонится за последними дизайнерскими решениями, доступна более бюджетная версия Santa Fe 2025 в старом кузове. Цена на него стартует от 4 950 000 рублей. Модель оснащена 180-сильным мотором объемом 2,5 л и автоматической коробкой передач.

Для любителей динамичной езды предлагается более мощная версия Santa Fe в новом кузове с двигателем мощностью 281 л.с. Эта модификация доступна под заказ и является самой доступной, цена на нее начинается от 4 400 000 рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

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Важно отметить, что на некоторые автомобили нового поколения, предлагаемые по цене от 6 590 000 рублей, дилеры предоставляют гарантию сроком на 2 года или 100 000 км пробега.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 7
19.04.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+21