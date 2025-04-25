В РФ в продажу вышел популярный «заряженный» немецкий седан: известны цены
В продаже у московских дилеров появились «заряженные» версии популярного седана Mercedes E53 AMG 2025 г. в. Доступны два автомобиля по цене 16 900 000 рублей и 18 600 000 рублей.
Mercedes E53 AMG оснащены 3-литровым 6-цилиндровым турбомотором мощностью 585 л. с., 9-ступенчатой АКП. Привод полный.
Все автомобили представлены в максимальной комплектации с панорамной крышей, кожаным салоном, системой кругового обзора, музыкальной системой Burmester и адаптивными фарами. Седаны русифицированы и имеют необходимые документы для постановки на учет.
Уточняется, что автомобили представлены в черном и белом цветах с разными вариантами исполнения интерьера.
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Источник: «Российская газета»