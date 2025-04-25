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Mercedes-Benz E53 AMG
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В РФ в продажу вышел популярный «заряженный» немецкий седан: известны цены
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В РФ в продажу вышел популярный «заряженный» немецкий седан: известны цены

Дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 г. в.

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В продаже у московских дилеров появились «заряженные» версии популярного седана Mercedes E53 AMG 2025 г. в. Доступны два автомобиля по цене 16 900 000 рублей и 18 600 000 рублей.

Mercedes E53 AMG оснащены 3-литровым 6-цилиндровым турбомотором мощностью 585 л. с., 9-ступенчатой АКП. Привод полный.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Mercedes-Benz E53 AMG
Mercedes-Benz E53 AMG

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Все автомобили представлены в максимальной комплектации с панорамной крышей, кожаным салоном, системой кругового обзора, музыкальной системой Burmester и адаптивными фарами. Седаны русифицированы и имеют необходимые документы для постановки на учет.

Уточняется, что автомобили представлены в черном и белом цветах с разными вариантами исполнения интерьера.

Mercedes-Benz E53 AMG
Mercedes-Benz E53 AMG

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 2
25.04.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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