585 л.с., автомат, полный привод: новый «заряженный» немец появился в России

Дилер привез в Россию новый Mercedes-AMG E 53 за 20,5 млн рублей

Дилер привез в Россию новый немецкий заряженный седан Mercedes-AMG E-Class по цене 20 500 000 руб. Автомобиль предлагают в версии E 53 4MATIC+ с гибридным мотором объемом 3,0 литра и общей мощностью 585 л.с., АКП, привод полный.

Mercedes-AMG E 53

Уточняется, что на чистом электричестве седан способен проехать до 101 км.

Интерьер Mercedes-AMG E 53

У седана есть основные системы помощи водителю, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора и другое.

Заряженный Mercedes-AMG E 53 дебютировал весной 2023 года. Основной его особенностью стало то, что модель начали продавать только с гибридными силовыми установками.

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Источник: Autonews