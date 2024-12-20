585 л.с., автомат, полный привод: новый «заряженный» немец появился в России
Дилер привез в Россию новый Mercedes-AMG E 53 за 20,5 млн рублей
Дилер привез в Россию новый немецкий заряженный седан Mercedes-AMG E-Class по цене 20 500 000 руб. Автомобиль предлагают в версии E 53 4MATIC+ с гибридным мотором объемом 3,0 литра и общей мощностью 585 л.с., АКП, привод полный.
Mercedes-AMG E 53
Уточняется, что на чистом электричестве седан способен проехать до 101 км.
Интерьер Mercedes-AMG E 53
У седана есть основные системы помощи водителю, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора и другое.
Заряженный Mercedes-AMG E 53 дебютировал весной 2023 года. Основной его особенностью стало то, что модель начали продавать только с гибридными силовыми установками.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
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Источник: Autonews
Фото:Mercedes-Benz
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20.12.2024
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса 2015/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе
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