Ограниченная спецверсия «гелика»: возвращение легенды в стиле 80-х

Mercedes-Benz выпустил лимитированную версию культового G-Class тиражом 460 штук

Mercedes-Benz представил лимитированную версию культового G-Class под названием «Сильнее, чем в 1980-х», которая отдает дань уважения оригинальному 280 GE серии W 460. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом – всего 460 экземпляров. Вдохновленная эстетикой 80-х годов, она визуально перекликается с юбилейным 500-тысячным экземпляром G-класса, показанным в 2023 году в Граце. Характерный зеленый цвет агавы, оранжевые указатели поворота и черные бамперы создают узнаваемый ретрообраз.

Спецверсия будет доступна в двух модификациях: дизельный G 450d с 367 л. с. и бензиновый G 500 с 449 л. с. Ретрооблик дополнен черными зеркалами и акцентами на кузове, а также классическими 5-спицевыми дисками.

Модель также получила внедорожные элементы из серии Professional: защиту днища, брызговики, вездеходные шины и опциональный багажник на крыше. На крышке запасного колеса размещена специальная табличка, а фирменная подсветка проецирует надпись «G – сильнее времени» при открытии дверей.

Салон автомобиля пропитан атмосферой ретро: серо-клетчатая ткань на сиденьях, надпись «Сильнее, чем в 1980-х» на передней панели и гравировка «1 из 460» на центральной консоли. Среди современных опций – стеклянный люк, аудиосистема Burmester и кожаный руль.

Специальная версия Stronger than the 1980s продается в Европе от 160 055 евро и наверняка станет желанным экземпляром в коллекции поклонников марки.

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Источник: Auto, Motor und Sport