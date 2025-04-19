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Ограниченная спецверсия «гелика»: возвращение легенды в стиле 80-х

Mercedes-Benz выпустил лимитированную версию культового G-Class тиражом 460 штук

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Mercedes-Benz представил лимитированную версию культового G-Class под названием «Сильнее, чем в 1980-х», которая отдает дань уважения оригинальному 280 GE серии W 460. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом – всего 460 экземпляров. Вдохновленная эстетикой 80-х годов, она визуально перекликается с юбилейным 500-тысячным экземпляром G-класса, показанным в 2023 году в Граце. Характерный зеленый цвет агавы, оранжевые указатели поворота и черные бамперы создают узнаваемый ретрообраз.

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Спецверсия будет доступна в двух модификациях: дизельный G 450d с 367 л. с. и бензиновый G 500 с 449 л. с. Ретрооблик дополнен черными зеркалами и акцентами на кузове, а также классическими 5-спицевыми дисками.

Модель также получила внедорожные элементы из серии Professional: защиту днища, брызговики, вездеходные шины и опциональный багажник на крыше. На крышке запасного колеса размещена специальная табличка, а фирменная подсветка проецирует надпись «G – сильнее времени» при открытии дверей.

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Салон автомобиля пропитан атмосферой ретро: серо-клетчатая ткань на сиденьях, надпись «Сильнее, чем в 1980-х» на передней панели и гравировка «1 из 460» на центральной консоли. Среди современных опций – стеклянный люк, аудиосистема Burmester и кожаный руль.

Специальная версия Stronger than the 1980s продается в Европе от 160 055 евро и наверняка станет желанным экземпляром в коллекции поклонников марки.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 10
19.04.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4