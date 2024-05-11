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Эксперимент: «Гелик» против iPhone 15

Экспериментаторы показали, как выдерживает вес Гелендвагена iPhone 15

Блогеры YouTube-канала «Гараж 54» провели эксперимент, чтобы определить, какие предметы смогут выдержать вес в 2,5 тонны Mercedes-Benz G-класса или Гелендвагена.

В опыте участвовали зубочистки, пластиковые стаканчики и четыре iPhone. Любопытно, что зубочистки, установленные вертикально, смогли выдержать 2,5 кг веса. Для этого потребовалось установить 4000 штук на плиты и положить сверху доску для равномерного распределения нагрузки.

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Пластиковые стаканчики с задачей не справились. 1800 стаканчиков, установленных под автомобиль, мгновенно смялись. Для того чтобы автомобиль устоял, требовалось большее количество стаканчиков, площадь платформы с ними должна была составить примерно 20 кв. м, что сделать сложно.

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Самой интересной частью эксперимента было испытание iPhone. Сколько времени гаджеты смогут противостоять серьезному весу машины? Четыре iPhone 15 установили вертикально на деревянные подставки и поставлены у колес автомобиля. Однако, несмотря на свою репутацию «неубиваемых», они не смогли выдержать такую нагрузку и мгновенно погнулись, и разбились.


Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
11.05.2024
Фото:Unsplash
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+3