Эксперимент: «Гелик» против iPhone 15

Экспериментаторы показали, как выдерживает вес Гелендвагена iPhone 15

Блогеры YouTube-канала «Гараж 54» провели эксперимент, чтобы определить, какие предметы смогут выдержать вес в 2,5 тонны Mercedes-Benz G-класса или Гелендвагена.

В опыте участвовали зубочистки, пластиковые стаканчики и четыре iPhone. Любопытно, что зубочистки, установленные вертикально, смогли выдержать 2,5 кг веса. Для этого потребовалось установить 4000 штук на плиты и положить сверху доску для равномерного распределения нагрузки.

Пластиковые стаканчики с задачей не справились. 1800 стаканчиков, установленных под автомобиль, мгновенно смялись. Для того чтобы автомобиль устоял, требовалось большее количество стаканчиков, площадь платформы с ними должна была составить примерно 20 кв. м, что сделать сложно.

Самой интересной частью эксперимента было испытание iPhone. Сколько времени гаджеты смогут противостоять серьезному весу машины? Четыре iPhone 15 установили вертикально на деревянные подставки и поставлены у колес автомобиля. Однако, несмотря на свою репутацию «неубиваемых», они не смогли выдержать такую нагрузку и мгновенно погнулись, и разбились.

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Видео: YouTube