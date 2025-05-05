Топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей

Эксперт Головань назвал 10 лучших автомобилей стоимостью до 600 тысяч рублей

Среди б/у авто стоимостью до 600 тыс. рублей россияне чаще всего покупают Ford Focus, Hyundai Getz и Opel Astra, рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

Лидирует в данном сегменте Ford Focus (2007–2011 г. в., средняя цена 499 тыс. рублей). Далее следует хетчбэк Hyundai Getz (2005–2011 г.в., 448 тыс. рублей). Третье место занял Opel Astra (2006–2014 г. в., 464 тыс. рублей).

На четвертой строчке находится Citroen C4 (2010–2016 г.в., 559 тыс. рублей). Далее следуют Renault Sandero (2009–2014 г. в., 438 тыс. рублей), Peugeot 308 (2011–2015 г. в., 554 тыс. рублей), Chevrolet Aveo (2011–2020 г. в., 553 тыс. рублей), Mazda 3 (2006–2009 г. в., 476 тыс. рублей). В топ-10 автомобилей с пробегом до 600 тыс. рублей также вошли Mitsubishi Lancer (2005–2010 г. в., 408 тыс. рублей) и Volkswagen Passat (2005–2010 г. в., 481 тыс. рублей).

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Источник: «Газета. Ru»