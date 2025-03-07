Популярную в России иномарку снимут с производства

Компания Ford прекратит выпуск модели Focus в 2025 году

Европейское отделение автоконцерна Ford прекратит выпуск модели Focus с ноября текущего года, сообщили в компании. Уточняется, что прием заказов на данную модель продолжается.

Прием заказов закончится вместе с окончанием сборки модели на заводе в Саарлуи (Германия). Модели-преемника на смену Focus не предлагается.

Ford Focus

Гендиректор Ford Джим Фарли объяснял отказ от массовых моделей, таких как Fiesta и Mondeo, переходом к выпуску «культовых автомобилей»: Bronco, Mustang и Raptor.

Выпуск Ford Focus первого поколения стартовал в 1998 году, с 2002 года автомобиль собирали в России на заводе во Всеволожске.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

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Источник: Motor1.com