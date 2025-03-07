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Популярную в России иномарку снимут с производства

Компания Ford прекратит выпуск модели Focus в 2025 году

Европейское отделение автоконцерна Ford прекратит выпуск модели Focus с ноября текущего года, сообщили в компании. Уточняется, что прием заказов на данную модель продолжается.

Прием заказов закончится вместе с окончанием сборки модели на заводе в Саарлуи (Германия). Модели-преемника на смену Focus не предлагается.

Ford Focus
Ford Focus

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Гендиректор Ford Джим Фарли объяснял отказ от массовых моделей, таких как Fiesta и Mondeo, переходом к выпуску «культовых автомобилей»: Bronco, Mustang и Raptor.

Выпуск Ford Focus первого поколения стартовал в 1998 году, с 2002 года автомобиль собирали в России на заводе во Всеволожске.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

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Источник: Motor1.com

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Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 7
07.03.2025 
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+34