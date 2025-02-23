#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Теперь вы видели всё: Ferrari с ламбо-дверями
23 февраля
Теперь вы видели всё: Ferrari с ламбо-дверями
На продажу выставили подделку под Ferrari...
Brabus G 63 AMG 6×6
23 февраля
Три оси, портальные мосты, клиренс полметра: в РФ продают экстремальную версию Гелика
В Екатеринбурге был замечен шестиколесный...
Интерьер Dongfeng Aeolus Shine Max
23 февраля
Крупный хорошо оснащенный седан подешевел в России сразу на полмиллиона рублей
Седан Dongfeng Aeolus Shine Max предлагается в...

«Варежка» на колесах: эта машина покорила сердца жителей Аргентины. И не только

Ford Ka в уникальном, вязаном чехле завоевал популярность жителей Аргентины

В городе Мар-дель-Плата, расположенном на побережье Атлантики в Аргентине, появился необычный автомобиль Ford Ka, полностью покрытый ярко-оранжевым вязаным чехлом.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Этот творческий проект оказался настоящим хитом, а его автором стала местная мастерица Габриэла Сориа.

Идея взяться за крючок и нитки пришла к ней, когда её сын Луис Гомес решил поучаствовать в автоконкурсе необычных машин. Работа заняла у женщины 20 дней, но результат превзошел все ожидания – автомобиль не только стал звездой мероприятия, но и завоевал популярность в соцсетях.

Рекомендуем
Новые имена для Лады: неужели будут такие машины?
«Я потратила 20 дней на изготовление сетки из ниток и завязала так, чтобы сын мог легко ее снять, не повредив автомобиль», – объяснила она.

20 февраля 2025 года машина была признана «Лучшим автомобилем года» на местном автошоу и привлекла внимание как жителей, так и туристов.

Проект Габриэлы высоко оценили за креативность и внимание к деталям. Теперь ей даже поступают заказы на создание таких же уникальных чехлов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Viory

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:соцсети
Количество просмотров 14
23.02.2025 
Фото:соцсети
Поделиться:
Оцените материал:
0