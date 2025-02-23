«Варежка» на колесах: эта машина покорила сердца жителей Аргентины. И не только

Ford Ka в уникальном, вязаном чехле завоевал популярность жителей Аргентины

В городе Мар-дель-Плата, расположенном на побережье Атлантики в Аргентине, появился необычный автомобиль Ford Ka, полностью покрытый ярко-оранжевым вязаным чехлом.

Этот творческий проект оказался настоящим хитом, а его автором стала местная мастерица Габриэла Сориа.

Идея взяться за крючок и нитки пришла к ней, когда её сын Луис Гомес решил поучаствовать в автоконкурсе необычных машин. Работа заняла у женщины 20 дней, но результат превзошел все ожидания – автомобиль не только стал звездой мероприятия, но и завоевал популярность в соцсетях.

«Я потратила 20 дней на изготовление сетки из ниток и завязала так, чтобы сын мог легко ее снять, не повредив автомобиль», – объяснила она.

20 февраля 2025 года машина была признана «Лучшим автомобилем года» на местном автошоу и привлекла внимание как жителей, так и туристов.

Проект Габриэлы высоко оценили за креативность и внимание к деталям. Теперь ей даже поступают заказы на создание таких же уникальных чехлов.

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Источник: Viory