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На классифайде найден «свежий» Фокус 2010 года — продают дорого

За Ford Focus 2010 года с пробегом 7000 км просят 1,1 млн рублей

На популярном сайте объявлений появился уникальный экземпляр Ford Focus 2010 года выпуска. Этот пятидверный хэтчбек с пробегом всего 7000 км предлагается за 1,1 млн рублей.

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За Ford Focus 2010 года
За Ford Focus 2010 года

Речь идет о модели второго поколения, рестайлинговой версии, выпускаемой в период с 2007 по 2011 годы. Автомобиль находится в Краснодарском крае и, по словам владельца, был в гаражном хранении, что сказалось на его отличном техническом состоянии. Все патрубки и резинки в идеальном состоянии, а масло и технические жидкости менялись в рамках регулярного обслуживания.

За Ford Focus 2010 года
За Ford Focus 2010 года

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Кузов автомобиля сохранил заводской окрас и не имеет следов аварий. Также на машине установлены родные летние шины Michelin 2010 года без признаков износа, а недавно был заменен аккумулятор.

Что касается комплектации, то она включает кондиционер, электрорегулируемые зеркала, бортовой компьютер с красно-оранжевой подсветкой, а также систему ESP.

За Ford Focus 2010 года
За Ford Focus 2010 года

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Автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

На фоне таких предложений, как самая базовая новая Lada Vesta в кузове седан за 1 239 900 рублей, Ford Focus с почти нулевым пробегом выглядит вполне привлекательно.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 22
28.02.2025 
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+34