На классифайде найден «свежий» Фокус 2010 года — продают дорого

За Ford Focus 2010 года с пробегом 7000 км просят 1,1 млн рублей

На популярном сайте объявлений появился уникальный экземпляр Ford Focus 2010 года выпуска. Этот пятидверный хэтчбек с пробегом всего 7000 км предлагается за 1,1 млн рублей.

За Ford Focus 2010 года

Речь идет о модели второго поколения, рестайлинговой версии, выпускаемой в период с 2007 по 2011 годы. Автомобиль находится в Краснодарском крае и, по словам владельца, был в гаражном хранении, что сказалось на его отличном техническом состоянии. Все патрубки и резинки в идеальном состоянии, а масло и технические жидкости менялись в рамках регулярного обслуживания.

За Ford Focus 2010 года

Кузов автомобиля сохранил заводской окрас и не имеет следов аварий. Также на машине установлены родные летние шины Michelin 2010 года без признаков износа, а недавно был заменен аккумулятор.

Что касается комплектации, то она включает кондиционер, электрорегулируемые зеркала, бортовой компьютер с красно-оранжевой подсветкой, а также систему ESP.

За Ford Focus 2010 года

Автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

На фоне таких предложений, как самая базовая новая Lada Vesta в кузове седан за 1 239 900 рублей, Ford Focus с почти нулевым пробегом выглядит вполне привлекательно.