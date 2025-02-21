Топ-5 самых популярных иномарок с пробегом

«Автостат»: в январе россияне приобрели 420,3 тыс. авто на вторичном рынке

По информации агентства «Автостат», в январе 2025 года россияне приобрели 420,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 29,4% больше, чем за тот же месяц в 2024 году.

Более 25% рынка подержанных автомобилей в начале года занимала отечественная Lada, при этом в топ-10 не оказалось ни одного китайского бренда.

Среди иномарок с пробегом в январе лидируют: Toyota – 42 425 шт., Kia – 22 635 шт., Hyundai – 21 987 шт., Nissan – 18 230 шт. и Volkswagen – 16 655 шт.

Лидерство по моделям среди иномарок распределилось следующим образом: Kia Rio – 7988 шт., Hyundai Solaris – 7833 шт., Ford Focus – 7521 шт., Toyota Corolla – 6480 шт., Toyota Camry – 6223 шт.

Сейчас все активнее муссируются слухи о том, что в связи с планируемым изменением политической повестки западные бренды собираются вернуться на наш рынок. Кто из них остается наиболее популярным у нас, можно судить по рынку автомобилей с пробегом.

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Источник: «Автостат»