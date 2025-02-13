«Китайцы» завоевывают лояльность россиян: известны самые востребованные марки

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Аналитики составили топ-5 самых популярных у россиян китайских автомобилей

Самыми популярными китайскими автомобилями на авторынке России признаны кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска и дорестайлинговая Omoda C5 образца 2022 года. К таким выводам пришли аналитики «Авто.ру Бизнес» в ходе анализа итогов января текущего года.

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Haval Jolion
Haval Jolion

Специалисты проанализировали частоту просмотров телефонов в объявлениях о продаже новых машин и автомобилей с пробегом до 499 км. Выяснилось, что средняя стоимость Haval Jolion 2024 года в январе составила 2 583 155 рублей, а за Omoda C5 2022 года, в среднем, платили 2 602 890 рублей.

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Третьим по самому большому количеству просмотров стал кроссовер Haval M6 2021 года со средней ценой 2 297 711 рублей. Затем в рейтинге идут Jetour Dashing 2022 года выпуска, который предлагали, в среднем, за 2 840 086 рублей. На пятом и шестом местах по популярности два кроссовера Chery: рестайлинговый Tiggo 7 Pro Max 2024 года и новый Tiggo 4 2024 года. Их в январе выставляли на продажу, в среднем, за 2 864 146 и 2 428 150 рублей соответственно.

В топ-10 самых популярных «китайцев» в январе вошли: GAC GS3 2024 года (2,6 млн рублей), Changan Uni-S/CS55 Plus 2024 года (2,9 млн рублей), Omoda S5 2023 года (2,11 млн рублей) и Chery Tiggo 4 Pro 2023 года (2,16 млн рублей).

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 26
13.02.2025 
Фото:Haval
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