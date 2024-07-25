Какой китайский кроссовер до 2,6 млн взять — побольше, но в базе, или поменьше, но в топе?

«За рулем» сравнил кроссоверы Haval: Jolion в версии Premium и F7 в версии Elite

Интересный вопрос – что выбрать за одну и ту же цену: базовую версии модели классом повыше или хорошо оснащенную версию модели поменьше?

Мы сравнили две модели Haval – кроссоверы Jolion в версии Premium за 2,6 млн рублей и F7 в версии Elite, который стоит 2,5 млн. Цены практически одинаковые, но уровень оснащения имеет существенные отличия. Что лучше выбрать?

Haval Jolion в комплектации Premium за 2,6 млн рублей Haval F7 в комплектации Elite за 2,5 млн рублей

Двигатели Haval Jolion и F7

У обновленного Джолиона под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор. Хотя объем такой же, как у базового двигателя, но развивает он 150 л.с. вместо 143.

Работает мотор в связке с семиступенчатым роботом. Кроме того, у Джолиона в комплектации Premium полный привод.

Haval F7 в версии Elite – переднеприводный. Чтобы купить F7 со всеми ведущими колесами, нужно доплатить еще 200 тысяч рублей.

У обоих автомобилей один и тот же двигатель – турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с.

Двигатель и коробка абсолютно такие же, как у Джолиона: полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с. и семиступенчатый автомат. Разумеется, с такой же силовой установкой более тяжелый и габаритный F7 разгоняется медленнее.

Оснащение Haval Jolion и F7

Версия Elite для F7 – это вторая комплектация после базовой Comfort за 2,4 миллиона рублей. Оснащение неплохое: есть и двухзонный климат-контроль, и обогрев лобового стекла, и электрическая регулировка водительского сиденья.

Также есть цифровая приборная панель. Правда, диагональ ее составляет всего 7 дюймов, а не 12, как в более дорогих комплектациях. Не забыты и такие важные вещи, как электрический привод регулировки зеркал и шторка багажника.

И у Jolion, и у F7 цифровые приборные панели имеют диагональ 7 дюймов.

Haval Jolion в комплектации Premium должен быть оснащен за эти же деньги богаче. Но на деле не все так просто.

К слову, рассматриваемая нами комплектация Premium отличается от топовой Tech+ отсутствием панорамной крыши и пакета ассистентов водителя.

Чтобы в F7 любоваться приборной панелью диагональю 12 дюймов, придется отдать больше трех миллионов рублей за версию Tech+.

Цифровая приборная панель в комплектации Premium у Джолиона такая же, как у практически базового F7, – диагональю 7 дюймов. А число динамиков меньше – шесть против восьми. Диагональ экрана медиасистемы составляет 10 дюймов.

Климат-контроль – двухзонный, и дополнительных обогревов примерно столько же, как у F7. У Джолиона есть система кругового обзора, тогда как у F7 – только камера заднего вида.

Начиная со второй комплектации Elite у F7 появляется двухзонный климат-контроль.

Кто удобнее и практичнее – Haval Jolion или F7

На фоне младшего Джолиона F7 крупнее – он длиннее на 25 см и немного шире. Разумеется, это сказалось на вместимости салона и багажника.

По заводским данным багажник F7 вмещает почти вдвое больше, чем багажник Джолиона, – 732 литра против 337. Однако нужно понимать, что у «семерки» это объем при загрузке под потолок. Под шторкой цифры будут иными. Тем не менее грузовой отсек F7 все равно больше.

Объем багажника F7 под шторкой почти в полтора раза больше, чем у Джолиона. Багажник Haval Jolion имеет проем почти правильной прямоугольной формы.

На втором ряду F7 тоже заметно просторнее, да и сама посадка лучше. Водителю в Джолионе будет не хватать регулировки руля по вылету, которой просто нет. В F7 руль перемещается по двум направлениям. Однако диапазон регулировки по вылету небольшой, и некоторым водителям его может не хватить.

Базовая эргономика у F7 лучше. Цветные вставки в салоне Джолиона – опция.

Тем, кто любит активное вождение, более легкий и компактный Jolion придется больше по душе. Он активнее реагирует на движения рулевого колеса, лучше держится на дуге, да и в целом производит более приятное впечатление.

Хотя у Джолиона за эти же деньги будет полный привод, не стоит ждать, что это даст большое преимущество. У обоих автомобилей не самая выдающаяся геометрическая проходимость. Но на снежной целине или на скользком подъеме возможность подключить задние колеса может выручить.

Водителю Jolion будет чуть интереснее. F7 с этой точки зрения вызывает некоторые вопросы.

Выводы

Несмотря на чуть более щедрое оснащение и наличие полного привода, почти топовый Haval Jolion не выглядит однозначно лучшим вариантом. Ведь Haval F7 Elite оснащен не намного хуже. Отсутствие системы кругового обзора точно можно пережить.

При этом F7 даст то, чего у Джолиона не будет в любой версии. Это более просторные салон и багажник. Так что, если эти параметры тоже важны, лучше остановить свой выбор на F7, взяв версию попроще.

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