Ушли в онлайн: модели этих двух автобрендов можно купить на маркетплейсе

Автомобили Omoda и Jaecoo стали доступны в России для покупки на Яндекс.Маркете

Автомобили брендов Omoda и Jaecoo теперь можно приобрести на онлайн-площадке «Яндекс.Маркет». В настоящее время предложение доступно для жителей Москвы, но в планах расширение географии присутствия по России, уточнили в пресс-службе компании O&J.

В частности, покупателям доступны для покупки стильный фастбэк-кроссовер Omoda C5 и яркий городской седан Omoda S5. Бренд Jaecoo предлагает рассмотреть для приобретения на одной из самых крупных площадок высокотехнологичные кроссоверы J7 и J8.

Jaecoo J7 и Omoda C5

«Компания O&J активно развивает возможность приобретения автомобилей онлайн. Пользователи платформы «Яндекс.Маркет» могут сэкономить время, силы и деньги, оформив заказ прямо в каталоге маркетплейса. Процедура проходит просто, быстро и безопасно. Пользователю достаточно перейти в категорию «Автомобили» в разделе «Автотовары», определиться с моделью и выбрать предпочтительный способ оплаты», – уточнили в пресс-службе.

На финальном этапе сделки на связь с клиентом выйдет сотрудник дилерского центра. Он объясняет детали, а также уточнит данные, необходимые для оформления документов на покупку автомобиля. Затем покупателю только нужно будет приехать в назначенное время в автосалон для заключения договора и оплаты покупки. После этого нужно будет поставить купленную машину на учет в Госавтоинспекции.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба O&J