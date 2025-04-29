Недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке

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В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 180 000 рублей. За столько новый автомобиль продает частник из Ростова-на-Дону.

Автомобиль предлагается в максимальной комплектации, в которую входят люк, мультимедиа с большим сенсорным экраном, камера заднего вида, климат-контроль, кожаный салон и многое другое.

Skoda Rapid
Skoda Rapid
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Автосалон из Ростова-на-Дону продает Skoda Rapid в такой же комплектации за 2 225 000 рублей. 2 360 000 рублей аналогичный седан стоит в Казани, а самый дорогой седан Rapid продает частное лицо из Пензы – за 2 400 000 рублей.

Все Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП.

Интерьер Skoda Rapid
Интерьер Skoda Rapid

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 7
29.04.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6