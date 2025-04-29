Недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке
В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 180 000 рублей. За столько новый автомобиль продает частник из Ростова-на-Дону.
Автомобиль предлагается в максимальной комплектации, в которую входят люк, мультимедиа с большим сенсорным экраном, камера заднего вида, климат-контроль, кожаный салон и многое другое.
Автосалон из Ростова-на-Дону продает Skoda Rapid в такой же комплектации за 2 225 000 рублей. 2 360 000 рублей аналогичный седан стоит в Казани, а самый дорогой седан Rapid продает частное лицо из Пензы – за 2 400 000 рублей.
Все Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.
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Источник: Автоновости дня