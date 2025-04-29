Недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,2 млн рублей

В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 180 000 рублей. За столько новый автомобиль продает частник из Ростова-на-Дону.

Автомобиль предлагается в максимальной комплектации, в которую входят люк, мультимедиа с большим сенсорным экраном, камера заднего вида, климат-контроль, кожаный салон и многое другое.

Skoda Rapid

Автосалон из Ростова-на-Дону продает Skoda Rapid в такой же комплектации за 2 225 000 рублей. 2 360 000 рублей аналогичный седан стоит в Казани, а самый дорогой седан Rapid продает частное лицо из Пензы – за 2 400 000 рублей.

Все Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП.

Интерьер Skoda Rapid

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня