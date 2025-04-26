#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
26 апреля
В России снова можно купить привычный бюджетный японский кроссовер по приятной цене
Продажи кроссоверов Nissan Qashqai возобновлены...
Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение
26 апреля
Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение
Эксперт Крючков оценил помощь западных...
Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC
26 апреля
Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC
НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS3...

На российский рынок вернулась практичная и надежная Skoda по адекватной цене

В РФ стартовали продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro по цене от 2,74 млн рублей

Рекомендуем
Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

Любимая многими российскими автолюбителями Skoda Octavia, долгое время отсутствовавшая на официальном рынке, вернулась благодаря схеме параллельного импорта. Новый лифтбек Octavia Pro уже доступен для заказа у российских дилеров, заявленная стоимость начинается от 2,74 миллионов рублей.

На примере предложений от дилеров из Москвы, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, можно оценить разницу в комплектациях и ценах. За 2 740 000 – 2 750 000 рублей предлагается Octavia Pro в комплектации Premium или Pro Luxury. Разница между ними ощутима.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Более доступная комплектация Premium, имеет стандартный набор функций, тогда как Pro Luxury имеет более богатое оснащение: 18-дюймовые литые диски с системой контроля давления в шинах, система контроля усталости водителя, расширенный пакет подушек безопасности, камера кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, а также индивидуальные настройки температуры для водителя и пассажира.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

Кроме того, в оснащение Octavia Pro входит бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод крышки багажника, декоративное освещение салона, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев зеркал, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая «приборка», проекция на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона, мульти-руль и панорамная крыша с люком.

Цены варьируются в зависимости от региона и дилера. Так, в Перми аналогичный автомобиль предлагается уже за 2 950 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
26.04.2025 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+9