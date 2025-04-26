На российский рынок вернулась практичная и надежная Skoda по адекватной цене
Любимая многими российскими автолюбителями Skoda Octavia, долгое время отсутствовавшая на официальном рынке, вернулась благодаря схеме параллельного импорта. Новый лифтбек Octavia Pro уже доступен для заказа у российских дилеров, заявленная стоимость начинается от 2,74 миллионов рублей.
На примере предложений от дилеров из Москвы, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, можно оценить разницу в комплектациях и ценах. За 2 740 000 – 2 750 000 рублей предлагается Octavia Pro в комплектации Premium или Pro Luxury. Разница между ними ощутима.
Более доступная комплектация Premium, имеет стандартный набор функций, тогда как Pro Luxury имеет более богатое оснащение: 18-дюймовые литые диски с системой контроля давления в шинах, система контроля усталости водителя, расширенный пакет подушек безопасности, камера кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, а также индивидуальные настройки температуры для водителя и пассажира.
Кроме того, в оснащение Octavia Pro входит бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод крышки багажника, декоративное освещение салона, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев зеркал, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая «приборка», проекция на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона, мульти-руль и панорамная крыша с люком.
Цены варьируются в зависимости от региона и дилера. Так, в Перми аналогичный автомобиль предлагается уже за 2 950 000 рублей.
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Источник: Автоновости дня