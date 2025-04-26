На российский рынок вернулась практичная и надежная Skoda по адекватной цене

В РФ стартовали продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro по цене от 2,74 млн рублей

Любимая многими российскими автолюбителями Skoda Octavia, долгое время отсутствовавшая на официальном рынке, вернулась благодаря схеме параллельного импорта. Новый лифтбек Octavia Pro уже доступен для заказа у российских дилеров, заявленная стоимость начинается от 2,74 миллионов рублей.

На примере предложений от дилеров из Москвы, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, можно оценить разницу в комплектациях и ценах. За 2 740 000 – 2 750 000 рублей предлагается Octavia Pro в комплектации Premium или Pro Luxury. Разница между ними ощутима.

Skoda Octavia Pro

Более доступная комплектация Premium, имеет стандартный набор функций, тогда как Pro Luxury имеет более богатое оснащение: 18-дюймовые литые диски с системой контроля давления в шинах, система контроля усталости водителя, расширенный пакет подушек безопасности, камера кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, а также индивидуальные настройки температуры для водителя и пассажира.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Кроме того, в оснащение Octavia Pro входит бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод крышки багажника, декоративное освещение салона, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев зеркал, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая «приборка», проекция на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона, мульти-руль и панорамная крыша с люком.

Цены варьируются в зависимости от региона и дилера. Так, в Перми аналогичный автомобиль предлагается уже за 2 950 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня