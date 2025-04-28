#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Джайлс Тейлор
28 апреля
Бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому
Экс-дизайнер Rolls-Royce Тейлор сравнил...
Дополнительную полосу на подъезде к Крымскому мосту откроют со стороны Кубани
28 апреля
Дополнительную полосу на подъезде к Крымскому мосту откроют со стороны Кубани
До 1 мая на подъезде к Крымскому мосту на...
Электрическая версия Lada Aura
28 апреля
Какой будет электрическая Lada Aura: новые подробности
АВТОВАЗ представил прототип электрической...

В России стартовали продажи доступного и надежного кроссовера Skoda из Китая

Кроссоверы Skoda Kamiq продаются в России по цене от 2,2 млн рублей

Рекомендуем
Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

В России появились новые предложения кроссоверов Skoda Kamiq, привезенных из Китая, по цене от 2,2 млн рублей. Несмотря на большой выбор китайских автомобилей на российском рынке, спрос на европейские модели не угасает, и автомобили Skoda к нам попадают благодаря параллельному импорту. Skoda Kamiq первого поколения представлен в России как под заказ, так и в наличии. Цена на базовую модель стартует от 2 190 000 рублей, что выгодно отличает ее от китайских конкурентов.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Например, Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей, GAC GS3 – от 2 649 000 рублей, а Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей. Несмотря на схожие габариты и комплектации, Kamiq дешевле своих китайских аналогов.

Компактный кроссовер Skoda Kamiq привлекает внимание не только ценой, но и дизайном. Спортивная версия GT, выделяющаяся хромированной решеткой радиатора, спортивными бамперами и 17-дюймовыми дисками, стоит даже дешевле – от 2 190 000 рублей. Для покупателей, ищущих более стильные версии, предлагаются двухцветные варианты по цене 2 299 999 рублей. В более дорогих комплектациях с расширенным функционалом стоимость может достигать 3 290 000 рублей.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Все версии кроссовера оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем на 110 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Это обеспечивает хорошую экономичность и надежность для городских поездок.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 22
28.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0