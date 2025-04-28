В России стартовали продажи доступного и надежного кроссовера Skoda из Китая

Кроссоверы Skoda Kamiq продаются в России по цене от 2,2 млн рублей

В России появились новые предложения кроссоверов Skoda Kamiq, привезенных из Китая, по цене от 2,2 млн рублей. Несмотря на большой выбор китайских автомобилей на российском рынке, спрос на европейские модели не угасает, и автомобили Skoda к нам попадают благодаря параллельному импорту. Skoda Kamiq первого поколения представлен в России как под заказ, так и в наличии. Цена на базовую модель стартует от 2 190 000 рублей, что выгодно отличает ее от китайских конкурентов.

Skoda Kamiq

Например, Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей, GAC GS3 – от 2 649 000 рублей, а Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей. Несмотря на схожие габариты и комплектации, Kamiq дешевле своих китайских аналогов.

Компактный кроссовер Skoda Kamiq привлекает внимание не только ценой, но и дизайном. Спортивная версия GT, выделяющаяся хромированной решеткой радиатора, спортивными бамперами и 17-дюймовыми дисками, стоит даже дешевле – от 2 190 000 рублей. Для покупателей, ищущих более стильные версии, предлагаются двухцветные варианты по цене 2 299 999 рублей. В более дорогих комплектациях с расширенным функционалом стоимость может достигать 3 290 000 рублей.

Skoda Kamiq

Все версии кроссовера оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем на 110 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Это обеспечивает хорошую экономичность и надежность для городских поездок.

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Источник: «Автоновости дня»