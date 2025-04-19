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Названы самые доступные модели Skoda

Топ-5 самых доступных новых автомобилей Skoda в России

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Благодаря параллельному импорту автомобили Skoda вновь стали доступны россиянам. По стоимости они вполне сопоставимы с китайскими моделями.

Skoda Kamiq

Самый доступный вариант – это компактный кроссовер Kamiq. В автосалонах автомобиль стоит, в среднем, 3,3 млн рублей. Это будет версия для рынка КНР с русифицированным интерфейсом мультимедиа. Под капотом 1,5-литровый атмосферник, 6-ступенчатая АКП. У автомобиля есть камера заднего вида, система «старт-стоп», круиз-контроль и другое.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Skoda Karoq

Около 3,3 млн рублей стоит Skoda Karoq 2024 г. в., тоже из КНР. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом. Среди опций адаптивный круиз-контроль, полный комплект парктроников и прочее.

Skoda Karoq
Skoda Karoq
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Skoda Kamiq GT

Это исключительно китайская разработка стоимостью 3,5 млн рублей. Под капотом 1,5-литровый мотор мощностью 112 л.с.

Skoda Kamiq GT
Skoda Kamiq GT

Skoda Octavia Pro

Это лифтбек с удлиненной колесной базой и элементами внешности от версии RS, средняя цена 3,5 млн рублей. Под капотом турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот. У автомобиля есть панорамный люк, камера кругового обзора и многие другие опции.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Skoda Superb

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Skoda Superb 2025 модельного года третьего поколения из Китая. Стоимость стартует от 3,8 млн рублей. Автомобиль оснащен мотором 1.4 TSI (150 л.с.) и роботом DSG. Среди опций – системы активной безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и мультимедиа с русификацией.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Skoda Superb
Skoda Superb

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Skoda
Количество просмотров 9
19.04.2025 
Фото:Unsplash | Skoda
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