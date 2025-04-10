Крепкий кузов, надежная подвеска — этот лифтбек на базе Passat B8 можно найти за 1,6 млн

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Эксперт Зиновьев: Skoda Superb – хороший вариант на рынке седанов с пробегом

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В 2016–2018 годах новые Toyota Camry седьмого поколения продавались за 1,4–2,2 млн рублей и пользовались устойчивым спросом на рынке бизнес-седанов. Сейчас, при среднем пробеге около 150 тысяч километров, такие автомобили стоят уже 2,0–3,5 млн рублей. Чем же можно заменить Кэмри, если не рассматривать китайские модели? Один из достойных вариантов – чешская Skoda Superb третьего поколения.

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Skoda Superb
Skoda Superb

8-9-летние автомобили с пробегом до 150 тыс. км обойдутся в 1,6-2,8 млн рублей, а хорошо сохранившиеся топовые версии (280 л.с., полный привод) – уже свыше 3 млн.

Хотя Superb внешне напоминает седан, на деле это лифтбек, построенный на базе Passat B8. У него крепкий кузов, надежная подвеска, продуманный и комфортный салон.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– По набору агрегатов – полный антипод Camry: нет ни атмосферника, ни гидроавтомата. Турбодвигатели 1.4 (150 л. с.), 1.8 (180 л. с.) и 2.0 (220, 280 л. с.) здесь в новых генерациях, внезапными кончинами не досаждают, ходят 250 тысяч км. Масложор случается, но не слишком ранний.

Больше всего на рынке автомобилей с роботами, «сухим» DQ200 или «мокрым» DQ250. На 250 тысяч км можно рассчитывать – с промежуточной заменой сцепления и, возможно, двухмассового маховика.

Недостаток – частота и дороговизна обслуживания. Надо промывать форсунки, у двигателя 1.4 следить за ремнем ГРМ, у моторов 1.8 и 2.0 – за цепью. Лечить болячки систем охлаждения (помпа, термостат) и циркуляции масла (насос, маслоотделитель).

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В целом, автомобиль неплохой, но хлопотный в обслуживании, заключил наш эксперт.

О других бизнес-седанах на замену Toyota Camry возрастом не старше 9 лет и ценой до 2,5 млн рублей читайте в этом материале.

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Алексеева Елена
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 4
10.04.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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