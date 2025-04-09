Представлена «умная» версия Toyota Camry: в чем ее особенность?

Toyota выпустила Camry в версии Smart Driving Edition с системой TSS 3.0 PRO

Совместное предприятие GAC Toyota представило обновленную версию седана Toyota Camry – Smart Driving Edition.

Ключевое отличие Smart Driving Edition – это усовершенствованная система TSS 3.0 PRO, которая кардинально меняет представление о комфорте и безопасности вождения. В основе системы лежит впечатляющий арсенал из 20 датчиков: 5 миллиметровых радаров, 8 ультразвуковых радаров, 4 камеры кругового обзора, фронтальная камера и камера в салоне, дополненные сенсорами на рулевом колесе.

Toyota Camry

Такая комплексная система обеспечивает максимальную дальность обзора в 200 метров и 360-градусный обзор, сводя к минимуму слепые зоны. Функциональность TSS 3.0 PRO впечатляет: помощь при смене полосы движения, мониторинг состояния водителя (с предупреждением о сонливости или невнимательности), предупреждение о приближении к движущемуся транспорту, распознавание лиц, «прозрачное шасси» для облегчения парковки и маневрирования в стесненных условиях, цифровой ключ – и это лишь часть возможностей.

Toyota Camry

Особо стоит отметить функцию интеллектуального снижения скорости на крутых поворотах, которая, согласно официальным данным, предотвращает до 40% аварий с летальным исходом. Система постоянно следит за действиями водителя, реагируя на отпускание руля и другие потенциально опасные действия, благодаря сенсорному рулевому колесу.

Smart Driving Edition доступна в двух вариантах: Camry Hybrid 2.5HG Premium Smart Driving Edition и Camry Hybrid 2.5HXS Sport Plus Smart Driving Edition, представляющие собой улучшенные версии существующих Premium и Sport Plus Edition соответственно. Оба варианта оснащены гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового двигателя.

Цена топовой версии Camry Hybrid 2.5HG Premium Smart Driving Edition составляет 169,8 тыс. юаней (около 2 млн рублей), но это с учетом существенной скидки в 50 тыс. юаней (почти 600 тыс. рублей), включающей прямую скидку, скидку за trade-in и государственную субсидию.

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Источник: ITHome