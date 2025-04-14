#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тургеневский мост
14 апреля
Тургеневский мост закрывают через два дня: как будет работать переправа
Мэрия Краснодара рассказала, как будет работать...
Путешествие во времени, или Как прошла 35-я Олдтаймер-Галерея
14 апреля
Путешествие во времени, или Как прошла 35-я Олдтаймер-Галерея
С 11 по 13 апреля в КВЦ «Экспофорум» прошла...
Где лучше обслуживать автомобиль — у дилера или в частном сервисе? Мнение юриста
14 апреля
Где лучше обслуживать автомобиль — у дилера или в частном сервисе? Мнение юриста
Юрист объяснил, чем рискует автовладелец,...

В России возобновились продажи хорошо знакомой Skoda по доступной цене

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,3 млн рублей

Рекомендуем
Haval F7 российского производства после 20 тысяч км пробега

В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их выпускают только в Китае, в России стоимость модели стартует от 2 300 000 рублей.

За столько автомобиль продает мультибрендовый салон из Уфы, в комплекте в качестве бонуса покупателю предлагается новый комплект зимних шин.

У автомобиля есть две подушки безопасности, мультируль, медиасистема с сенсорным экраном, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Другая фирма в Уфе продает аналогичные Octavia за 2,345 и 2,44 млн рублей (годовая техническая гарантия предусмотрена для более дорогого варианта), а у дилера в Москве автомобиль с гарантией 1 год предлагается за 2,55 млн рублей.

Технически все предлагающиеся в РФ Skoda Octavia в кузове A7 одинаковы: 1,5-литровый атмосферник мощностью 113 л.с., 6-ступенчатая АКП.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 11
14.04.2025 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+9