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Новейшая Skoda Octavia наконец обзавелась полным приводом: известна цена новинки

Цена полноприводной версии новой Skoda Octavia стартует от 39 760 евро

Чешский автопроизводитель Skoda представил обновлённую версию своей популярной модели Octavia. Теперь и лифтбэк и универсал Octavia доступны в полноприводном исполнении. возможностей.

Сердцем Skoda Octavia 4x4 является мощный 2.0-литровый бензиновый турбомотор TSI, выдающий 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Этот двигатель, прекрасно зарекомендовавший себя в других моделях Skoda, обеспечивает потрясающую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,6 секунды для лифтбэка и 6,7 секунды для универсала – показатели, которые впечатлят даже самых искушённых водителей.

Skoda Octavia
Skoda Octavia
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Максимальная скорость достигает 228 км/ч. Сочетание этого мощного двигателя с семиступенчатой коробкой передач DSG обеспечивает плавное и быстрое переключение, добавляя комфорта в управлении.

Полноприводная система, являющаяся ключевым элементом этой модификации, заслуживает отдельного внимания. Она базируется на электрогидравлически управляемой межосевой многодисковой муфте, которая интеллектуально распределяет крутящий момент между передней и задней осью в зависимости от дорожных условий.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Сеть датчиков постоянно мониторит скорость вращения колёс, угол поворота руля, проскальзывание колёс и другие параметры, обеспечивая максимально эффективное распределение тяги. Система способна направлять до 100% крутящего момента на одну из осей.

Заслуживает упоминания и обновлённая подвеска. Skoda утверждает, что её усовершенствование значительно повысило управляемость, комфорт и безопасность. Предзаказы на Skoda Octavia 4x4 уже открыты, и первые автомобили поступят к дилерам в ближайшие недели. Цены полноприводной версии стартуют от 39 760 евро.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 31
01.03.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+5