Новейшая Skoda Octavia наконец обзавелась полным приводом: известна цена новинки

Цена полноприводной версии новой Skoda Octavia стартует от 39 760 евро

Чешский автопроизводитель Skoda представил обновлённую версию своей популярной модели Octavia. Теперь и лифтбэк и универсал Octavia доступны в полноприводном исполнении. возможностей.

Сердцем Skoda Octavia 4x4 является мощный 2.0-литровый бензиновый турбомотор TSI, выдающий 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Этот двигатель, прекрасно зарекомендовавший себя в других моделях Skoda, обеспечивает потрясающую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,6 секунды для лифтбэка и 6,7 секунды для универсала – показатели, которые впечатлят даже самых искушённых водителей.

Skoda Octavia

Максимальная скорость достигает 228 км/ч. Сочетание этого мощного двигателя с семиступенчатой коробкой передач DSG обеспечивает плавное и быстрое переключение, добавляя комфорта в управлении.

Полноприводная система, являющаяся ключевым элементом этой модификации, заслуживает отдельного внимания. Она базируется на электрогидравлически управляемой межосевой многодисковой муфте, которая интеллектуально распределяет крутящий момент между передней и задней осью в зависимости от дорожных условий.

Skoda Octavia

Сеть датчиков постоянно мониторит скорость вращения колёс, угол поворота руля, проскальзывание колёс и другие параметры, обеспечивая максимально эффективное распределение тяги. Система способна направлять до 100% крутящего момента на одну из осей.

Заслуживает упоминания и обновлённая подвеска. Skoda утверждает, что её усовершенствование значительно повысило управляемость, комфорт и безопасность. Предзаказы на Skoda Octavia 4x4 уже открыты, и первые автомобили поступят к дилерам в ближайшие недели. Цены полноприводной версии стартуют от 39 760 евро.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня