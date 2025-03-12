Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок по доступной цене

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей

В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их производят только в Китае, в России такие авто стоят от 2 440 000 рублей.

За столько автомобиль продает автосалон из Уфы. Уточняется, что возможен торг. На авто есть электронный ПТС, в котором покупатель станет первым владельцем автомобиля, а также годовая техническая гарантия.

Skoda Octavia А7

Автомобиль представлен в комплектации Base, в которую входит салон из экокожи, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, мультируль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, подогрев наружных зеркал и прочее.

Аналогичный автомобиль за 2 570 000 рублей продает столичный автосалон. На машину также предоставляется годовая техническая гарантия, есть все документы для постановки автомобиля на учет, утильсбор уплачен. Комплектация та же, но с русифицированной мультимедиа.

Интерьер Skoda Octavia А7

Под капотом у всех «китайских» Skoda Octavia в этом кузове 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 113 л. с., АКП6.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Автоновости дня