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Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок по доступной цене

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей

В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их производят только в Китае, в России такие авто стоят от 2 440 000 рублей.

За столько автомобиль продает автосалон из Уфы. Уточняется, что возможен торг. На авто есть электронный ПТС, в котором покупатель станет первым владельцем автомобиля, а также годовая техническая гарантия.

Skoda Octavia А7
Skoda Octavia А7
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Автомобиль представлен в комплектации Base, в которую входит салон из экокожи, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, мультируль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, подогрев наружных зеркал и прочее.

Аналогичный автомобиль за 2 570 000 рублей продает столичный автосалон. На машину также предоставляется годовая техническая гарантия, есть все документы для постановки автомобиля на учет, утильсбор уплачен. Комплектация та же, но с русифицированной мультимедиа.

Интерьер Skoda Octavia А7
Интерьер Skoda Octavia А7

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Под капотом у всех «китайских» Skoda Octavia в этом кузове 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 113 л. с., АКП6.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
12.03.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+7