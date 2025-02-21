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Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок: цена приятно удивит

В России появились в продаже новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,6 млн рублей

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляет в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР. Этот автомобиль создан по образу «заряженной» Octavia RS и стоит от 2 600 000 рублей.

За столько привезти новый автомобиль под заказ готова фирма из Владивостока. Стоимость включает утильсбор и другие сопутствующие расходы.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

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Комплектация не уточняется, при этом известно, что у авто есть люк, отделка интерьера эко-кожей, мультируль, функция запуска двигателя с кнопки, мультимедиа с крупным тачскрином и прочее.

Skoda Octavia Pro с цифровыми «приборами» можно заказать в Новосибирске за 2 995 000 рублей. За 3 052 000 рублей привезти машину готова фирма из Волгограда, а за 3 090 000 рублей – компания из Перми.

Из наличия новая Skoda Octavia Pro за 3 180 000 рублей подается в Казани. От 3 200 000 рублей такой лифтбек стоит в Краснодаре и Симферополе, от 3 250 000 рублей за него просят в Воронеже.

Под капотом всех Skoda Octavia Pro 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Skoda
Количество просмотров 2
21.02.2025 
Фото:Unsplash | Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+3