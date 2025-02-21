Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок: цена приятно удивит

В России появились в продаже новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,6 млн рублей

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляет в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР. Этот автомобиль создан по образу «заряженной» Octavia RS и стоит от 2 600 000 рублей.

За столько привезти новый автомобиль под заказ готова фирма из Владивостока. Стоимость включает утильсбор и другие сопутствующие расходы.

Skoda Octavia Pro

Комплектация не уточняется, при этом известно, что у авто есть люк, отделка интерьера эко-кожей, мультируль, функция запуска двигателя с кнопки, мультимедиа с крупным тачскрином и прочее.

Skoda Octavia Pro с цифровыми «приборами» можно заказать в Новосибирске за 2 995 000 рублей. За 3 052 000 рублей привезти машину готова фирма из Волгограда, а за 3 090 000 рублей – компания из Перми.

Из наличия новая Skoda Octavia Pro за 3 180 000 рублей подается в Казани. От 3 200 000 рублей такой лифтбек стоит в Краснодаре и Симферополе, от 3 250 000 рублей за него просят в Воронеже.

Под капотом всех Skoda Octavia Pro 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Автоновости дня