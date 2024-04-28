Популярный седан из параллельного импорта подорожал
Новые Skoda Octavia Pro поступили в Россию по параллельному импорту с обновленным ценником до 2,9 млн рублей. В сравнении с весной, стоимость подросла на 300 тыс. рублей.
В Набережных Челнах Octavia Pro предлагается по минимальной цене в двух комплектациях: Pro Luxury и Pro Honour. Оснащение обеих версий богатое и включает в себя: 18-дюймовые литые диски, 6 подушек безопасности, систему кругового обзора с датчиками парковки, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, подогрев и вентиляцию передних сидений, медиасистему с большим экраном, цифровую приборную панель, проекционный дисплей и панорамную крышу с люком.
В других городах Octavia Pro доступна по более высоким ценам. В Санкт-Петербурге предлагают автомобиль от 3,13 млн рублей. В Москве от 3,3 млн рублей.
Технические характеристики у всех машин одинаковые: 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатый «робот» DSG.
Стоит отметить, что текущие цены на Octavia Pro из параллельного импорта значительно выше, чем до ухода марки Skoda из России. Ранее официальные дилеры предлагали автомобиль в базовой комплектации по цене около 2 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.