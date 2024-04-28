Популярный седан из параллельного импорта подорожал

В Россию привезли Skoda Octavia Pro по параллельному импорту за 2,9 млн рублей

Новые Skoda Octavia Pro поступили в Россию по параллельному импорту с обновленным ценником до 2,9 млн рублей. В сравнении с весной, стоимость подросла на 300 тыс. рублей.

Skoda Octavia Pro

В Набережных Челнах Octavia Pro предлагается по минимальной цене в двух комплектациях: Pro Luxury и Pro Honour. Оснащение обеих версий богатое и включает в себя: 18-дюймовые литые диски, 6 подушек безопасности, систему кругового обзора с датчиками парковки, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, подогрев и вентиляцию передних сидений, медиасистему с большим экраном, цифровую приборную панель, проекционный дисплей и панорамную крышу с люком.

Интерьер Skoda Octavia Pro

В других городах Octavia Pro доступна по более высоким ценам. В Санкт-Петербурге предлагают автомобиль от 3,13 млн рублей. В Москве от 3,3 млн рублей.

Технические характеристики у всех машин одинаковые: 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатый «робот» DSG.

Стоит отметить, что текущие цены на Octavia Pro из параллельного импорта значительно выше, чем до ухода марки Skoda из России. Ранее официальные дилеры предлагали автомобиль в базовой комплектации по цене около 2 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня