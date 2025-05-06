Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта

Минпромторг: об исключении Hyundai и Kia из параллельного импорта речи не идет

Выяснилось, что сообщения об исключении товаров Hyundai и Kia из списка разрешенных для параллельного импорта не соответствует действительности. С 8 мая текущего года вступает в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к поставке в РФ на условиях параллельного импорта.

Ранее отдельные СМИ написали, что из этого списка удалили товары Hyundai и Kia нескольких групп: автозапчасти, комплектующие, электромоторы, элементы трансмиссий и еще некоторые позиции.

В Минпромторге не подтвердили исключение Hyundai и Kia из списка товаров для параллельного импорта, сообщает «Российская газета».

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»