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Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта

Минпромторг: об исключении Hyundai и Kia из параллельного импорта речи не идет

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Выяснилось, что сообщения об исключении товаров Hyundai и Kia из списка разрешенных для параллельного импорта не соответствует действительности. С 8 мая текущего года вступает в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к поставке в РФ на условиях параллельного импорта.

Ранее отдельные СМИ написали, что из этого списка удалили товары Hyundai и Kia нескольких групп: автозапчасти, комплектующие, электромоторы, элементы трансмиссий и еще некоторые позиции.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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В Минпромторге не подтвердили исключение Hyundai и Kia из списка товаров для параллельного импорта, сообщает «Российская газета».

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
06.05.2025 
Фото:Depositphotos
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